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美國會智庫報告：美中在南海、東海戰略競爭日益激烈

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
德國傳出擬禁中興、華為等陸企製的5G關鍵零組件，可能會影響到德國電信等營運商，圖為德國電信在波昂的總部。 圖／取自維基
德國傳出擬禁中興、華為等陸企製的5G關鍵零組件，可能會影響到德國電信等營運商，圖為德國電信在波昂的總部。 圖／取自維基

【文．李有具】

美國國會智庫機構之一的「國會研究處（CRS）」最新研究報告指出，南海在過去10至15年間，已成為中美戰略競爭的舞台；中共海警在東海目前由日本管理的釣魚台附近的活動，則是美方另外一個重要關注點。報告稱，中國對南海、東海以及黃海等地區的控制權，有可能嚴重影響美國在印太等地區的戰略、政治和經濟利益。

美國之音指，CRS在14日發表的這份報告指出，中國在南海的一系列行動，包括大規模的填海造島、占領的南沙群島完善基地建設、以及海警部隊針對菲、越等其它主權聲索國採取的維權行動，讓美方擔心，北京正在對美國而言具有戰略、政治和經濟重要性的南海實施有效管控。

美國國會研究處的報告也指出，美國與中國，在南海、東海進行戰略競爭的潛在具體目標，包括勸說中國不要再在南海進行填海造島，不要在南海由中方占領的島礁基地上增加額外的軍事人員、裝備和補給，不要重啟在黃岩島（海斯卡伯勒淺灘）的造島或基地建設活動，不要在南海中國聲稱擁有主權的島礁宣布領海基線，不要在南海設立防空識別區。

報告建議美國政府，鼓勵中國減少或停止其海警船在釣魚台周邊海域的活動，停止在南海菲律賓占領的島礁上，對菲律賓施壓；允許菲律賓漁民進入黃岩島附近及其它南海的水域，採用美國及西方國家對「海上自由航行」的定義，接受並遵守海牙國際仲裁法院2016年7月就菲律賓與南海主權爭議作出的裁決。

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