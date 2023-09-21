騷擾電話狂轟 日本駐中大使館已接逾40萬通

【文．林齊萩】

日本政府上月24日開始將福島第一核電廠存放的含氚廢水排放入海，引發鄰近國家、尤其中國的強烈反彈。根據日媒報導，位於北京的日本駐中國大使館至今已接到逾40萬通來自中國境內的騷擾電話。高峰時一天超過4萬通，目前每天也有1萬通左右。日本政府多次要求中國政府採取因應行動，但始終未見改善。

中國法律規定，若頻繁撥打騷擾電話干擾他人正常生活，必須承擔法律責任。日本政府將持續勸中方對這些惡作劇來電進行管制。

根據日本《共同社》報導，日本大使館依照來電紀錄等資料進行調查，光是核污水排海的隔天就超過4萬通。據了解，一次可接30通電話的大使館總機幾乎陷入癱瘓狀態。騷擾電話大多數是對日本的激烈謾駡或無聲電話，甚至語帶威脅。大使館方面對於具惡意的來電，會記下電話號碼，通報公安部門，但通報後往往石沉大海。

針對騷擾電話接不完，日本政府相關人士強調：「決不能忍氣吞聲。」