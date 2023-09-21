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劉德華身價2億 「親姊住貧民窟」原來…

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
劉德華身價不斐，但大姊住貧民窟？原來劉德華多次資助，但大姊沉迷賭博又欠債，還詐騙粉絲，劉幫她還債但履勸不聽，最後斷絕關係。 圖／中新社
劉德華身價不斐，但大姊住貧民窟？原來劉德華多次資助，但大姊沉迷賭博又欠債，還詐騙粉絲，劉幫她還債但履勸不聽，最後斷絕關係。 圖／中新社

【文．邢雲】

縱橫演藝圈多年的61歲天王劉德華，至今仍是不少人心目中的男神，最近還獲得第48屆多倫多影展「特別貢獻獎」，成為首位獲得此殊榮的華人演員。但出道多年的他為人低調，家人鮮少曝光，因此很多人不知劉德華共有3個姐姐、1個弟弟、1個妹妹，弟弟劉德盛在演藝圈從事幕後，當姊弟照片曝光後，粉絲一致認為「長得完全不像」。

劉德華出生在農村大家庭，在家中排行老四，其中他和弟弟劉德盛感情最好，由於劉德盛是幕後工作人員，專門負責後製，兄弟倆還合夥開製作公司，劉德華拍、劉德盛剪，絕佳默契配合得天衣無縫，劉德盛後來合夥投資其他項目，據傳目前身家已經2億。

儘管劉德盛家產驚人，卻打扮得十分樸素，常常就簡單穿個T恤、短褲出門，平時都是搭公車通勤，儘管外貌粗曠、滿臉鬍渣，看起來有點不修邊幅，和哥哥劉德華的形象相差甚遠。

劉德華和弟劉德盛感情最好，一人幕前一人幕後。 圖／引自新浪網
劉德華和弟劉德盛感情最好，一人幕前一人幕後。 圖／引自新浪網

港媒還曝光劉德華的大姊，據報導兩人關係並不好，因劉德華成名後曾給姊買房，但她卻沈迷於賭博又欠債，且販售演唱會門票詐騙粉絲，劉德華除幫忙還債外還不停勸告，但姊姊依然故我，最終讓他下決心切斷關係，之後大姊傳住在貧民窟。

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