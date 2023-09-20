全球武器競爭 東西都意識形態恐引爆大戰
【文．楊俊斌】
俄、烏戰爭，已經把全球擠到終極的兩端。以中、俄為首的一方，和以美國為主的西方世界，兩方透過戰爭把世界推向可能的三次世界大戰中。兩個世界藉由武器裝備的發展，解決不同的看法。
美軍把戰術飛彈給了烏克蘭，俄羅斯把TU-160戰略轟炸機秀給北韓的金正恩看，也就是說萬一到了最後，核子武器是可能的選項。
TU-160可以從莫斯科飛到日本再回來，這是普丁說給金正恩的話，意思是北韓有事、俄羅斯有事。
至於北韓有沒有把砲彈送給俄羅斯，只要沒有被美國捉到，都會是否定的答案，但金正恩一趟俄羅斯行不會空手而返，相信給普丁的伴手禮應該也不會太差。
烏克蘭的澤倫斯基則跑到了聯合國，美國的M1戰車和F-16戰機，應該會很快出現在烏克蘭的陸地和上空！
至於死在前線的阿兵哥、老百姓，在不同意識形態之前，都會顯得微不足道。會不會因此走向世界大戰，基本上現在已經是一種不同類型的世界大戰，只是在刻意壓抑下，戰火沒有擴散到其他地方。
至於未來會如何，就算強大如美國，也沒有辨法靠自己的力量泯恩仇！
影響所及，有能力的國家不斷強化自己的軍事實力，各種不同的武器系統不斷推陳出新，美國如此、俄羅斯如此，各國何嘗不是如此，至於結果為何，老百姓的生命，在戰爭面前都會顯得微不足道。
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