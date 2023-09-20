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俄TU-160轟炸機搭配最新戰略巡弋飛彈Kh-BD 射程6500公里

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
俄羅斯國防部發佈的視頻顯示，俄羅斯圖-160戰略轟炸機已裝備射程超6500公里的新型Kh-BD巡航飛彈。 圖／俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯國防部發佈的視頻顯示，俄羅斯圖-160戰略轟炸機已裝備射程超6500公里的新型Kh-BD巡航飛彈。 圖／俄羅斯衛星通訊社

【文．楊俊斌】

俄羅斯塔斯社16日報導，俄羅斯TU-160超音速戰略轟炸機已接收新型Kh-BD遠程戰略巡弋飛彈。

9月16日，俄聯邦國防部長謝爾蓋·紹伊古陪同北韓國務委員長金正恩參觀位於濱海邊疆區的克內維奇基地，基地內展示了TU-160和TU-95MS戰略轟炸機、TU-22M3逆火式超音速遠程飛彈轟炸機以及蘇-35、蘇-34、蘇-25SM3、米格-31K等多型戰機。

現場展示的TU-160戰略轟炸機並打開彈艙，展示其「轉輪式」飛彈發射裝置，機上配備新型飛彈，俄羅斯空天軍遠程航空兵司令謝爾蓋·科比拉什中將表示，它攜帶的正是射程超過6500公里的Kh-BD長程戰略巡弋飛彈。TU-160轟炸機的運載能力「超過100噸」。紹伊古表示，TU-160有兩個彈艙，每個彈艙能容納6枚飛彈。

俄新社報導則援用柯比拉什的說法指出，現場展示的戰機都來自現役作戰部隊。

俄空天軍TU-160裝備2000-3000公里級射程的Kh-55巡弋飛彈及射程達5500公里級的Kh-101/102遠程常規/核弋飛彈。根據俄羅斯總統普丁的決定，現在正以TU-160M的形式重新生產TU-160轟炸機，首架由俄羅斯全新製造的TU-160M於2022年1月12日首飛，俄武裝部隊按計劃在今年接收4架TU-160M戰略轟炸機。

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