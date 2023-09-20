日2024年軍費約530億美元 升級戰備、預算再創紀錄

【文．楊俊斌】

日本防衛省9月宣佈，2024財年國防預算達創紀錄的530億美元，比2023財年468億美元預算增加。這反映岸田文雄政府打算在未來五年內增加國防開支和能力，最終將由日本財政省在12月決定。

據表示，目前預算計劃和採購項目包括建造兩艘配備「神盾」驅逐艦、與美國聯合開發「滑翔階段攔截彈」（GPI）、採購精確制導飛彈、建造新型護衛艦、採購F級護衛艦，採購F-35A和F-35B戰鬥機、建造艦隊加油船並採購船隻，以改善部隊和裝備運輸，應對日本西南島嶼周圍的局勢。

日本防衛省申請撥款26億美元建造兩艘「神盾」驅逐艦，計劃2027年和2028年交付。除「神盾」系統和SM-6防空飛彈外，這些艦艇還將配備改良型地對地飛彈（SSM），並在太空中融入反高超音速滑翔飛行器攔截飛彈等未來能力。

這兩艘配備「神盾」艦艇，預計將部署在日本水域附近執行彈道飛彈防禦任務，騰出現有8艘日本海上自衛隊（JMSDF）「神盾」驅逐艦中的2艘，為2艘「出雲」級航母護航。

日本海上自衛隊其他預算包括第六艘淡路級掃雷艦、三架改良型P-1海上巡邏機（MPA）和6架SH60L反潛直升機。

日本航空自衛隊預計花費7.37億美元用於購買8架F-35A和8.6億美元購買7架F-35B，並提供升級F-15機隊和8架F-2戰鬥機，以改良數據網絡和反艦飛彈的能力。