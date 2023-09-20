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陳吉仲遭告發3案 恐難全身而退

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
本月7日，台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧等人到北檢告陳吉仲圖利。 圖／取自徐巧芯臉書
本月7日，台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧等人到北檢告陳吉仲圖利。 圖／取自徐巧芯臉書

【文．林齊萩】

巴西進口蛋風波，農業部長陳吉仲19日請辭獲准，但陳吉仲日前遭藍營人士連續告發3案，恐難全身而退。據了解，台北地檢署已針對圖利超思、蛋品標示不實兩起案件先分「他字案」偵辦，將陳吉仲列被告；另陳吉仲坦承5402萬顆蛋要銷毀，遭告發瀆職，近日將分案，3案均指派檢肅黑金專股檢察官調查。

本月7日，台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧等人質疑超思公司是「代收轉付」方式付款，竟可不花一毛錢賺取3800萬元的服務費，向北檢告發陳吉仲等人涉嫌《貪污治罪條例》圖利罪。

另針對台農蛋品因巴西蛋有效日期標示不實，引發食安疑慮，國民黨立委參選人羅智強、游淑慧及律師簡榮宗14日到北檢告發陳吉仲等人涉嫌《刑法》詐欺、商品虛偽標記罪、瀆職3罪。這部分北檢已簽分「他字案」調查。

本月16日，鍾小平、徐巧芯再以進口雞蛋須銷毀數量高達5402萬顆，浪費公帑超過2億元，赴北檢告發陳吉仲瀆職罪。由於3案都與陳吉仲有關，且被告均為陳吉仲，據了解，北檢將指派同一名檢肅黑金專股檢察官一併調查。

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