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日能戰勝中國？諾貝爾獎得主跨領域「掛保證」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
日本海軍實力在全球名列前茅。 圖／台師大教授朱文增提供
日本海軍實力在全球名列前茅。 圖／台師大教授朱文增提供

【文．楊俊斌】

日本諾貝爾獎得主，現任京都大學高級研究院教授和靜岡縣公立大學法人理事長本庶佑，一言驚人。他說，如果中、日開戰，日本仍有實力戰勝中國！」

本庶佑認為這样主張，有幾個依據：一、中國技術水平遠遠落後日本，許多先進技術與日本有很大差距；二、中國被韓、日、美和東南亞國家包圍，一旦戰爭開始，中國將面臨多個國家的圍攻，雙拳難敵四手；三、中國幾十年沒經歷過實戰，軍隊實戰水平大大降低；四、中國人遠不如日本人團結。

81歲的本庶佑是免疫學家，2018年諾貝爾生理學醫學獎獲主，他的學術成就值得高度肯定。但跨界論述政治、安全問題，似亦只能參考。不過諾貝爾獎得主跨界翻車也屢見不鮮，如美國科學家、DNA研究先驅者詹姆斯·沃森聲稱，基因會導致智商測試中黑人和白人差異，但此說被證明毫無根據，且涉嫌種族歧視，最終被剝奪多項榮譽稱號。

此外，如諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家保羅·克魯格曼，從2011年起，就預言中國將變成世界經濟又一「危險區域」，中國經濟可能會「撞牆」，中國經濟會「硬著陸」。

同樣是諾貝爾生理或醫學獎獲得主，愛滋病毒發現者法國人呂克·蒙塔尼，聲稱新冠病毒來自於實驗室，結果遭美國、英國、德國、澳洲等國家27 名科學家聯合譴責。但本庶佑的結論，一是超出他的研究範圍，二是，有悖研究者科學嚴謹的精神，三是無視中國的發展。

中國在科技方面與日本確實存在差距，但航天科技、軍事科技領域，是可和日本較量的，中國科研投入僅次於美國，科學技術發展是世界上最快的國家。中國被韓、日、美和東南亞國家包圍，但前提是上述國家會同時對中國開戰。

本庶佑說中國軍隊幾十年沒打過仗，日本自衛隊不也更長時間沒打過仗，美軍也只是與一些弱國、小國打仗。也沒與大國開戰經驗。

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