陳吉仲曾自豪進口蛋創60億效益 柯文哲：現在又怎麼算？

【文．林齊萩】

巴西進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲19日請辭獲准。民眾黨總統參選人柯文哲表示，陳吉仲曾自豪進口雞蛋「政府用5.7億創造60億效益」，現在各縣市政府查核的成本、食品廠被掃到的颱風尾，人民連雞蛋都不敢放心吃。「全民浪費的成本、效益，又要怎麼算？」

柯文哲在臉書發文指出，農業部進口的雞蛋引發食安疑慮，台北、台中、桃園市紛紛向中央索討進口蛋流向，卻沒下文。中央畜產會被發現過期的巴西蛋放到報銷，桃園市則查獲有業者把143萬多顆進口蛋改成散裝籃蛋賣給早餐店，還未標示產地，也有加工成未殺菌液蛋，還打上「台灣」。

柯文哲提到，對於他的指控，農業部之前還大動作用臉書反擊，但陳吉仲19日在記者會的說明卻沒有辦法解釋任何一件事。柯文哲指出：「我很早就提醒農業部，雞蛋是生活必須品，首先要注意的就是『食安問題』。農業部卻說巴西雞蛋期限有90、110、120天的，噴蠟後像手機包膜、汽車打蠟，可以延長期限3個月到半年，把雞蛋跟手機類比，真讓人無言。」

柯文哲又還指出，進口蛋的效期沒規範、放生下游業者冷鏈斷鏈，導致標示不實、流向不清、還推給蛋商背黑鍋，地方政府得自立自強當偵探。

柯文哲表示，人民眼睜睜看著農業部和衛福部互踢皮球，連累所有使用雞蛋的店家。現在雞蛋不搶購了，因為大家不敢吃。他直言，陳吉仲曾自豪進口雞蛋「政府用5.7億創造60億效益」，現在各縣市政府查核的成本、食品廠被掃到的颱風尾，人民連雞蛋都不敢放心吃。「請問陳吉仲部長，全民浪費的成本、效益，又要怎麼算？」