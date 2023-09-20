快訊

中日台韓昏頭轉向 亞洲經濟體出現新的破局力量

座落裕隆城…史上最大誠品開箱！打造1.9萬坪書香微型城市 亮點搶先看

活生生遭高溫「火化」！苗栗煉鋼廠工人墜落電爐鐵水 2天後才撈起遺骸

小學生都不敢吃蛋了！陳吉仲溜之大吉這樣對嗎？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自網路素材
圖／取自網路素材

【文．陳若雪】

雖然農業部長陳吉仲和畜產會董座林聰賢都於昨(19)晚請辭，但「蛋蛋危機」並未解除，國民黨痛批陳吉仲實在是「慌蛋至吉」，不負責任的「溜之大吉」，更引起社會恐慌，現在就連新北的小學，都怕吃到毒蛋，營養午餐直接拿掉蛋這個菜色。

由於巴西蛋已全面流入市面，未來將更混在蛋液裡，使得民眾根本無法確定自己有沒有吃到毒蛋，更害怕自己的小孩在上課時吃到毒蛋，搞得人心惶惶，本刊接獲網友爆料，新北市某國小，昨(19)日特別透過老師發訊息給家長表示，「本校國小部暨附設幼兒園已於第一時間請廠商提供聲明書及相關證明，詳如附件，目前本校營養午餐皆無使用新聞所指稱之進口蛋混製液蛋，請各位親師生安心，為求百分百安全，本校即日起經午餐委員會同意九月份暫停蛋類食品供餐，讓家長們更放心」。

圖／國小家長提供
圖／國小家長提供

圖／國小家長提供
圖／國小家長提供

從網友爆料的資料中可以窺知學校為了使學生家長安心，特別要求聲明沒有使用毒蛋，更進一步為了消除家長的疑慮，採用更安全的方式，直接不給學童吃蛋，將原本的菜色洋蔥炒蛋改成洋蔥雞，青菜蛋花湯改成青菜豆腐湯。然而據爆料家長反映，他們其實只想安心吃蛋，只盼望政府說清楚講明白，而不是用不負責任的下台方式來處理蛋蛋危機。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

陳吉仲明返校教書 中興大學還在等這件事

蘇貞昌出書談4年院長團隊故事 感謝陳吉仲擋下非洲豬瘟

陳吉仲「不瞑目」請辭 游淑慧曝原因：立委選舉撐不住

媒體人曝陳吉仲請辭內幕：蔡英文被賴清德人馬「逼宮」

相關新聞

陳吉仲曾自豪進口蛋創60億效益 柯文哲：現在又怎麼算？

巴西進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲19日請辭獲准。民眾黨總統參選人柯文哲表示，陳吉仲曾自豪進口雞蛋「政府用5.7億創造60億效益」，現在各縣市政府查核的成本、食品廠被掃到的颱風尾，人民連雞蛋都不敢放心吃。「全民浪費的成本、效益，又要怎麼算？」

小學生都不敢吃蛋了！陳吉仲溜之大吉這樣對嗎？

雖然農業部長陳吉仲和畜產會董座林聰賢都於昨(19)晚請辭，但「蛋蛋危機」並未解除，國民黨痛批陳吉仲實在是「慌蛋至吉」，不負責任的「溜之大吉」，更引起社會恐慌，現在就連新北的小學，都怕吃到毒蛋，營養午餐直接拿掉蛋這個菜色。

侯友宜支持度「超車柯文哲」 總統聲量躍上第一名

昨(19)日全網熱議的新聞是侯友宜支持度狂飆「超車柯文哲」，而郭董墊底，這讓正藍軍士氣大振，更引起網友熱烈討論，看來下一步就是泛藍整合，就能水到渠成了!。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/19到9/20的潛在候選人聲量排名侯友宜躍升第一名，聲量是22,051 (上升1)，第二名是賴清德，聲量是15,367(下降1)，第三名是柯文哲，聲量是14,108，第四名是郭台銘，聲量是8,657。

台灣學術之光 「善經濟」理念榮登美國柏克萊創新論壇

當世界經濟與科技發展面臨日益複雜難測的困局，全球首屈一指的企業家和科技長，如何思考企業永續與創新的可能性？慈濟慈善基金會副執行長、哈佛大學甘迺迪學院訪問學者何日生的經濟學論述《善經濟》，在美國柏克萊大學創新論壇BIF(Berkeley Innovation Forum)受到高度矚目。他的演說引起廣大迴響，主辦單位進而提出，未來盼共同合作在大中華地區推廣善經濟理念（Economy of Goodness）與開放式創新（Open Innovation），為世界經濟的未來開創新局。

「95後月嫂」爆紅！月薪5萬6 訂單排到明年

外界印象月嫂年紀一般4、50歲左右，但近期「95後月嫂」在大陸突然火爆起來，陸媒稱，她們年輕、知識全面、擅於跟年輕寶媽溝通，深受雇主歡迎，如今被搶著預定，訂單甚至排到明年，成為大陸月嫂市場的一道獨特風景。

遊日怨服務品質變差 陸客：遭冷待歧視

新冠疫情解封，大陸觀光客再次湧入日本旅遊，但近期卻有多名陸客抱怨，日本服務品質似乎下滑了，甚至質疑日本人帶有反華情緒。但根據日媒《Diamond》分析原因指，日本觀光業界在疫後面臨人手嚴重不足的窘境，加上資深員工離職，新員工服務不夠老練，才給人服務品質下滑的感受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦