小學生都不敢吃蛋了！陳吉仲溜之大吉這樣對嗎？

【文．陳若雪】

雖然農業部長陳吉仲和畜產會董座林聰賢都於昨(19)晚請辭，但「蛋蛋危機」並未解除，國民黨痛批陳吉仲實在是「慌蛋至吉」，不負責任的「溜之大吉」，更引起社會恐慌，現在就連新北的小學，都怕吃到毒蛋，營養午餐直接拿掉蛋這個菜色。

由於巴西蛋已全面流入市面，未來將更混在蛋液裡，使得民眾根本無法確定自己有沒有吃到毒蛋，更害怕自己的小孩在上課時吃到毒蛋，搞得人心惶惶，本刊接獲網友爆料，新北市某國小，昨(19)日特別透過老師發訊息給家長表示，「本校國小部暨附設幼兒園已於第一時間請廠商提供聲明書及相關證明，詳如附件，目前本校營養午餐皆無使用新聞所指稱之進口蛋混製液蛋，請各位親師生安心，為求百分百安全，本校即日起經午餐委員會同意九月份暫停蛋類食品供餐，讓家長們更放心」。

圖／國小家長提供

圖／國小家長提供

從網友爆料的資料中可以窺知學校為了使學生家長安心，特別要求聲明沒有使用毒蛋，更進一步為了消除家長的疑慮，採用更安全的方式，直接不給學童吃蛋，將原本的菜色洋蔥炒蛋改成洋蔥雞，青菜蛋花湯改成青菜豆腐湯。然而據爆料家長反映，他們其實只想安心吃蛋，只盼望政府說清楚講明白，而不是用不負責任的下台方式來處理蛋蛋危機。