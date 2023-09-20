侯友宜支持度「超車柯文哲」 總統聲量躍上第一名

【文．楊雪妍】

昨(19)日全網熱議的新聞是侯友宜支持度狂飆「超車柯文哲」，而郭董墊底，這讓正藍軍士氣大振，更引起網友熱烈討論，看來下一步就是泛藍整合，就能水到渠成了!。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/19到9/20的潛在候選人聲量排名侯友宜躍升第一名，聲量是22,051 (上升1)，第二名是賴清德，聲量是15,367(下降1)，第三名是柯文哲，聲量是14,108，第四名是郭台銘，聲量是8,657。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名侯友宜位居第一名，主要是TVBS新聞的FB在討論「2024總統民調翻盤！侯友宜支持度狂飆「超車柯文哲」他慘墊底」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3797筆，網友表示「好的 投柯」、「堅定支持阿北！」、「支持柯文哲，堅定不移」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，沒有上選情熱議的前五名。排名第三名的柯文哲，主要是三立新聞的FB在討論「柯文哲 北流夢又碎！北市文化局拿合約打臉深夜急喊卡「單曲發表會」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2210筆，網友表示「連小小的活動場地都搞不定～以後能帶領國家？」。第四名的郭台銘，主要是中天新聞的FB在討論「郭董慘了？國民黨聯手15縣市長反攻內幕曝光：「3大咖」將集體跳船」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2816筆，網友表示「支持侯友宜」。