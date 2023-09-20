快訊

中日台韓昏頭轉向 亞洲經濟體出現新的破局力量

座落裕隆城…史上最大誠品開箱！打造1.9萬坪書香微型城市 亮點搶先看

活生生遭高溫「火化」！苗栗煉鋼廠工人墜落電爐鐵水 2天後才撈起遺骸

侯友宜支持度「超車柯文哲」 總統聲量躍上第一名

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
圖／獨家報導製圖

【文．楊雪妍】

昨(19)日全網熱議的新聞是侯友宜支持度狂飆「超車柯文哲」，而郭董墊底，這讓正藍軍士氣大振，更引起網友熱烈討論，看來下一步就是泛藍整合，就能水到渠成了!。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/19到9/20的潛在候選人聲量排名侯友宜躍升第一名，聲量是22,051 (上升1)，第二名是賴清德，聲量是15,367(下降1)，第三名是柯文哲，聲量是14,108，第四名是郭台銘，聲量是8,657。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名侯友宜位居第一名，主要是TVBS新聞的FB在討論「2024總統民調翻盤！侯友宜支持度狂飆「超車柯文哲」他慘墊底」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3797筆，網友表示「好的 投柯」、「堅定支持阿北！」、「支持柯文哲，堅定不移」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，沒有上選情熱議的前五名。排名第三名的柯文哲，主要是三立新聞的FB在討論「柯文哲 北流夢又碎！北市文化局拿合約打臉深夜急喊卡「單曲發表會」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2210筆，網友表示「連小小的活動場地都搞不定～以後能帶領國家？」。第四名的郭台銘，主要是中天新聞的FB在討論「郭董慘了？國民黨聯手15縣市長反攻內幕曝光：「3大咖」將集體跳船」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2816筆，網友表示「支持侯友宜」。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

側寫／美智庫、國會48hr「考試」後 侯友宜輕鬆寫臉上

邀密西根州長卻被「攔截」？侯友宜、外交部都回應了

侯友宜訪美行頻遭民進黨批評 侯辦：根本井底之蛙

侯友宜外媒投書 賴辦：接受一中框架、山寨版四大支柱

相關新聞

陳吉仲曾自豪進口蛋創60億效益 柯文哲：現在又怎麼算？

巴西進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲19日請辭獲准。民眾黨總統參選人柯文哲表示，陳吉仲曾自豪進口雞蛋「政府用5.7億創造60億效益」，現在各縣市政府查核的成本、食品廠被掃到的颱風尾，人民連雞蛋都不敢放心吃。「全民浪費的成本、效益，又要怎麼算？」

小學生都不敢吃蛋了！陳吉仲溜之大吉這樣對嗎？

雖然農業部長陳吉仲和畜產會董座林聰賢都於昨(19)晚請辭，但「蛋蛋危機」並未解除，國民黨痛批陳吉仲實在是「慌蛋至吉」，不負責任的「溜之大吉」，更引起社會恐慌，現在就連新北的小學，都怕吃到毒蛋，營養午餐直接拿掉蛋這個菜色。

侯友宜支持度「超車柯文哲」 總統聲量躍上第一名

昨(19)日全網熱議的新聞是侯友宜支持度狂飆「超車柯文哲」，而郭董墊底，這讓正藍軍士氣大振，更引起網友熱烈討論，看來下一步就是泛藍整合，就能水到渠成了!。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/19到9/20的潛在候選人聲量排名侯友宜躍升第一名，聲量是22,051 (上升1)，第二名是賴清德，聲量是15,367(下降1)，第三名是柯文哲，聲量是14,108，第四名是郭台銘，聲量是8,657。

台灣學術之光 「善經濟」理念榮登美國柏克萊創新論壇

當世界經濟與科技發展面臨日益複雜難測的困局，全球首屈一指的企業家和科技長，如何思考企業永續與創新的可能性？慈濟慈善基金會副執行長、哈佛大學甘迺迪學院訪問學者何日生的經濟學論述《善經濟》，在美國柏克萊大學創新論壇BIF(Berkeley Innovation Forum)受到高度矚目。他的演說引起廣大迴響，主辦單位進而提出，未來盼共同合作在大中華地區推廣善經濟理念（Economy of Goodness）與開放式創新（Open Innovation），為世界經濟的未來開創新局。

「95後月嫂」爆紅！月薪5萬6 訂單排到明年

外界印象月嫂年紀一般4、50歲左右，但近期「95後月嫂」在大陸突然火爆起來，陸媒稱，她們年輕、知識全面、擅於跟年輕寶媽溝通，深受雇主歡迎，如今被搶著預定，訂單甚至排到明年，成為大陸月嫂市場的一道獨特風景。

遊日怨服務品質變差 陸客：遭冷待歧視

新冠疫情解封，大陸觀光客再次湧入日本旅遊，但近期卻有多名陸客抱怨，日本服務品質似乎下滑了，甚至質疑日本人帶有反華情緒。但根據日媒《Diamond》分析原因指，日本觀光業界在疫後面臨人手嚴重不足的窘境，加上資深員工離職，新員工服務不夠老練，才給人服務品質下滑的感受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦