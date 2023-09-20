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台灣學術之光 「善經濟」理念榮登美國柏克萊創新論壇

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
慈濟慈善基金會副執行長何日生，接受美國柏克萊大學創新論壇BIF(Berkeley Innovation Forum)邀請，於論壇中發表《善經濟》的思維哲學。 圖／慈濟慈善基金會提供
慈濟慈善基金會副執行長何日生，接受美國柏克萊大學創新論壇BIF(Berkeley Innovation Forum)邀請，於論壇中發表《善經濟》的思維哲學。 圖／慈濟慈善基金會提供

【文．邢雲】

當世界經濟與科技發展面臨日益複雜難測的困局，全球首屈一指的企業家和科技長，如何思考企業永續與創新的可能性？慈濟慈善基金會副執行長、哈佛大學甘迺迪學院訪問學者何日生的經濟學論述《善經濟》，在美國柏克萊大學創新論壇BIF(Berkeley Innovation Forum)受到高度矚目。他的演說引起廣大迴響，主辦單位進而提出，未來盼共同合作在大中華地區推廣善經濟理念（Economy of Goodness）與開放式創新（Open Innovation），為世界經濟的未來開創新局。

美國柏克萊大學創新論壇20周年，9月11日到14日在加州柏克萊大學舉行4天講座與分享，主辦單位Garwood企業創新中心特別邀請慈濟慈善基金會副執行長何日生，以善經濟為題，發表演說。何日生除是哈佛大學甘迺迪學院訪問學者外，也是劍橋大學及牛津大學訪問學者。

與會佳賓則來自美國矽谷、歐、亞大型企業領導人，其中包括META、西門子、AMAZONE、NASA、IBM、INTEL、DELL、TSMC台積電等各企業科技長與高階管理人。

演說中，慈濟慈善基金會副執行長何日生，闡述了《善經濟》的思想緣起，並分享他在慈濟看到許多企業家，因行善帶來的共善效應。他以印尼第二大企業金光集團，企業家黃榮年帶領員工行善的故事為例說，黃榮年先生號召近200萬名員工及其眷屬成為慈濟會員，其中上萬名參與了慈濟志工培訓，擔負起照顧方圓五公里內，所有窮困與殘疾人士的生活。

何日生表示，身為企業家，黃榮年帶領員工行善、將利他與感恩心帶入公司的治理文化，不但沒有減損公司獲利，反而創造更穩固的企業凝聚力。現在其資產已累積高達300億美元；事蹟受到印尼總統表揚，要將其帶動善的模式推廣到印尼各企業，作為企業榜樣。

黃榮年先生的範例，再度驗證善經濟論述中所強調的真理：經濟行為本身就是利他、和合與共善。

演說中，何日生以A、B、C、D溯源各文明體系的價值思想；希臘哲學家亞里斯多德（Aristotle）主張經濟活動的目的是為了善，認為「幸福」一定要通過從事公共事務、與人建立愛的關係、謹守道德原則，才能得到真正的喜悅；佛陀（Buddha）教導世人，奉行無緣大慈、同體大悲的慈悲心，也是以「共善」作為目標；孔子（Confucian）認為至道還是必須善，善是利益萬民，利益萬物。中國道家老子（Daoism）尊崇「上善若水，利萬物而不爭」，同樣強調善與和合為至上。

這場演說，獲得在場聽眾熱烈迴響，因為大家都共同意識到，現代經濟模式正面臨許多待解的難題，人們過度浪費、過度消費，讓問題叢生、往復循環。現場與會人士在聽聞證嚴上人教導世人要珍惜物命時，都非常感動，認同是解決當前問題的重要作法。

此外，慈濟大愛感恩科技，利用資源回收的廢棄物，開發再製成新產品的商業創新模式，實踐珍惜地球資源、永續發展的使命，也獲得現場與會人士的肯定。

為期4天的創新論壇，鼓勵企業創新要向外拓展，結合外部資源帶動創新、發揮影響力。Garwood企業創新中心執行董事所羅門．達爾文（Solomon．Darwin）與系主任亨利．切斯布魯（Henry．Chesbrough）都是開放式創新理念的先驅者，對善經濟的思維皆深表認同，並期待未來雙方能共同合作推廣。

今年論壇，現任台積電董事長劉德音，獲頒創新傑出領袖獎，台積電由北美董執行長David．Keller代表出席，劉德音透過線上發表致詞感謝。明年的創新論壇預計，將於美國NASA中心舉辦。

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