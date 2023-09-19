遊日怨服務品質變差 陸客：遭冷待歧視

【文．林齊萩】

新冠疫情解封，大陸觀光客再次湧入日本旅遊，但近期卻有多名陸客抱怨，日本服務品質似乎下滑了，甚至質疑日本人帶有反華情緒。但根據日媒《Diamond》分析原因指，日本觀光業界在疫後面臨人手嚴重不足的窘境，加上資深員工離職，新員工服務不夠老練，才給人服務品質下滑的感受。

根據NHK報導，7月份赴日旅遊的外國遊客數量已恢復到疫情以來的最高水平，約達疫情前的80%。預計8月份再次開放大陸團客赴日後，這樣的復甦會逐漸加溫。然而，許多陸客在疫後赴日旅遊，卻質疑服務品質不如以往，並抱怨受到冷漠對待。

日本週刊《Diamond》報導，在東京從事觀光業的上海人徐偉明（化名）指出，一名大陸旅客近日在網上表示，他入住一晚要價1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）的京都高檔飯店，卻感覺受歧視。當他問櫃檯是否能預約飯店內設施時，對方竟冷回一句不行，讓他很不舒服。他同時指出，該飯店有許多外國人入住，員工卻依賴翻譯軟體溝通。

日本福島核電廠排放核廢水後，大批大陸民眾打電話越洋騷擾日本商家，在兩國都引起話題。一名赴新宿旅遊的陸客認為，日本人的態度變差是對惡作劇電話的報復。

然而，日本服務業品質低落，真的是對厭中情緒的爆發嗎？《Diamond》指出，從高級飯店仰賴翻譯軟體，就能得知日本觀光業界在疫後面臨人手嚴重不足的窘境。

此外，也有遊客發現，許多習慣接待外國旅客的資深員工在疫情中離職，新進員工在待客方面不如老員工到位，才讓人覺得服務品質下滑。另一方面，徐偉明則分析，由於中國在國際社會時常遭受抨擊，導致許多陸客過於敏感。

台灣社群平台Dacrd近期也有網友貼文指出，日本觀光已超載，去一些高檔餐廳同樣遇到人手不足、服務人員有點崩潰的狀況，只要一看到遊客不太會講日文，就懶得理會。顯見外國遊客爆發，的確讓日本店家有些吃不消。