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美智庫：印太經濟成員國 對陸貿易依賴提升

聯合新聞網／ 獨家報導
前年美國總統拜登提出成立「印太經濟框架」後，去年5月召開相關會議。圖中為與會成員印度總理莫迪（右）、日本首相岸田文雄。 圖／引自鳳凰網
前年美國總統拜登提出成立「印太經濟框架」後，去年5月召開相關會議。圖中為與會成員印度總理莫迪（右）、日本首相岸田文雄。 圖／引自鳳凰網

【文．邢雲】

據《韓聯社》報導，美國智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）日前發佈報告指出，大多數「印太經濟框架」（IPEF）成員國，在近十多年間對華貿易依存度逐漸提升，美國試圖疏遠中國的做法，預計更難奏效。

根據報告，2021年，IPEF成員國進口來源國中，中國占比平均超過3成，對華出口在整體出口中占比也約2成。與2010年相比，中國在這些國家進出口貿易中所占規模分別提高40%和45%。除汶萊外，中國目前是所有IPEF成員國中最大進口來源國，也是其中一半成員國中最大的出口目的地。

「印太經濟框架」是美國等13個印太國家，去年5月23日在東京啟動的經濟合作機制，該框架由美國總統拜登2021年10月東亞峰會上提出，創始成員國占世界GDP40%。

美國智庫報告指出，從2010年到2021年不論進口或出口貿易，IPEF成員國集中度都明顯提高，這些變化主要反映對華貿易份額的增加。具體而言，進口方面，印尼貿易集中度指數上升83%，馬來西亞、越南和印度均上升超50%，韓國資料也呈現6%增長趨勢。出口方面，汶萊出口集中度足足上升逾200%，新加坡出口集中度上升63%，而韓國增長幅度也達30%。

涉及印太經濟體相關國家，目前加入亞太相關經濟合作協議現況。 圖／觀察者網
涉及印太經濟體相關國家，目前加入亞太相關經濟合作協議現況。 圖／觀察者網

報告說，導致出口集中度提高因素很多，馬來西亞、越南等IPEF成員國貿易集中度提高的原因，在於其與中美貿易關係都變得更加緊密，新加坡和汶萊出口集中度指數顯著上升，則與當前兩個熱點問題有關：半導體供應鏈和中國的「一帶一路」倡議。

《韓聯社》表示，對美國來說，IPEF目標是在亞洲建立一個可信賴的合作夥伴網路，以減少對中國依賴，但這告卻反映相反趨勢。中國社科院世界經濟與政治所研究員倪月菊認為，IPEF把作為「世界工廠」的中國排除在外，其分裂亞太地區、割裂中國與地區國家經貿聯繫的意圖十分明顯。她說，作為美國「印太戰略」的經濟支柱，該框架實際上架空東盟在區域內的中心地位。

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