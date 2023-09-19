兩岸學子交流系列大陸篇：明月之下源圓之情

【文．陳昊楠】

八月中下旬「源圓兩岸交流匯」的行程落下帷幕，回程的車從煙雨迷蒙開到晴空萬里，我細細回想起這幾天的愉快時光，大概是永遠也忘不了了。

美食打開話匣和心扉

初見的那一天大家都有些拘謹，身旁都是不認識的人，難免有些內斂。這時邊上的臺灣朋友忽然問我：「這道菜叫什麼？」我說是「肉鬆骨頭」，我們太倉的特產，肉嫩多汁，軟爛香甜。她眼睛一亮，對我豎起了大拇指說「很好吃誒！」拘謹的氛圍一下被打破，大家熱絡起來，從天南聊到地北。

於是我們知道了，臺灣有「南北粽」之爭，大陸亦有鹹甜粽之戰；我們對臺灣豬血糕中豬血、糯米、香菜的搭配嘖嘖稱奇，臺灣朋友也被我們「松鼠鱖魚」裡面沒有松鼠，是把魚劃開再炸之後形似松鼠的解釋，逗得捧腹大笑。

我們舉杯慶賀這次美好的相識，鄰座的臺灣小姐姐告訴我，這邊啤酒比臺灣的更細密，喝起來很舒服；臺灣的啤酒更烈，氣更足。她說有機會帶我去喝，我高興極了。

我們對彼此的美食充滿興趣，我們對彼此的文化無比親切。細小的差異讓我們的交流充滿新奇樂趣，同根同源的底蘊讓我們擁抱彼此，恰如一家人。

圖／作者提供

青年學子交流共築未來

如果說，頭一天的圓桌美食帶來了輕鬆愉快的初識，那麼第二天的兩岸青年學子交流論壇則打開了互通互鑒的大門。

我發現，「臺灣經濟奇蹟」和大陸的社會主義現代化改革有著異曲同工之妙，大家不約而同地選擇在堅定原有核心制度的同時，進行更符合實際情況、更有利於發展的改革。「臺灣奇蹟」讓臺灣成為「亞洲四小龍」之一，中國現代化新征程則為兩岸學子共同提供新的機遇與挑戰，為我們攜手共進、共築強國提供堅實的臺階。

論壇上，兩岸學子積極交流互動，看著大家在臺上分享時閃閃發光的樣子，我心裡溫暖而快樂。我們互換了禮物，也互換了友愛的心。我收到的是一塊正宗精緻的臺灣手工皂，送給臺灣朋友的是一盞有蘇州風情的小夜燈。我們在陽光中留下了一張合影，我將它悄悄珍藏。

江南煙雨中的人情暖暖

相伴這些日子裡，我們走遍了德國風情的羅騰堡小鎮、壯觀震撼的太倉港碼頭、古樸沉穩的沙溪古鎮、繁華熱鬧的南京夫子廟，但最令我難忘的，還是在蘇州那煙雨迷蒙的一天。

園林是江南的特色，煙雨也是。於是在逛拙政園的那一天，兩者撞了個滿懷。

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我們待在同一個屋簷下，細聽雨打荷葉，看琉璃窗折出的動人光澤，感覺心也緊緊貼在了一起。

拙政園作為蘇州園林中最著名的一枝獨秀，無論什麼時候都是人山人海。雨天更是擁擠，在傘花中間穿梭並不容易。「小心，別丟啦！」一隻溫暖的手拉住被擠飛了的我，是我的臺灣朋友。

那天中午，大家終於吃到了傳說中的松鼠鱖魚，臺灣朋友們大感驚奇，而後交口稱讚。我們高興極了，向他們介紹起做法。

酒足飯飽之後，我們同游平江路。蘇式糕點的香氣和著煙雨氣在巷子中彌漫，從竹筒霜淇淋到梅花糕，我們一路走一路吃，歡聲笑語飄蕩在青石板路上。

萍水相逢的友人和素未謀面的親人

我們手牽手，我們心連心。我們是萍水相逢的友人，也是素未謀面的親人。在交流中，彼此的文化交織纏繞，我們有著相同的文化底蘊，又在新時代開出不同的花，萬紫千紅相匯，方為滿園春色。

我們留下了彼此的聯繫方式。臨走的那天，臺灣朋友問我可還有機會再見？我看了看天上的明月，笑著對她說：「當然」。青山不改，綠水長流，有緣自相見。期待下一次相逢。※以上言論不代表獨家報導立場※