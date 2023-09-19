柯P暗諷賴清德違建合法說 賴神站上總統聲量冠軍

【文．楊雪妍】

房子違建的問題已延燒多日，柯文哲和賴清德依舊在隔空交火，16日柯P暗諷說，「柯文哲的拆了、黃國昌的也拆了，再來就看對方了」，對此，賴神競辦仍重申「合法」，引發熱議。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/17到9/18的潛在候選人聲量排名賴清德躍升第一名，聲量是23,774(上升2)，第二名是郭台銘，聲量是18,286(下降1)，第三名是柯文哲，聲量是13,814(下降1)，第四名是侯友宜，聲量是12,401。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名賴清德位居第一名，主要是ETtoday新聞雲的FB在討論「賴清德老家拆不拆？賴競辦重申「合法」：完全尊重新北市政府」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3901筆，網友表示「塔綠班果然是神」、「賴功德果然是最高雙標的天花板」、「現在不拆，等到沒選上再拆也不差那幾個月。」。

而總統候選人聲量排名第二名的郭台銘，主要是ETtoday新聞雲的FB在討論「郭辦喊話藍白！曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有5118筆，網友則表示「在野一组下架民x黨符合多數選民祈望.三组分工合作適才適用.帶給人民希望幸福.三人坐下來民調贏者為正.其他二人可共同參與職務分配.一起為民服務.更加完美．」。排名第三名的柯文哲，沒有上選情熱議的前五名。第四名的侯友宜，主要是TVBS 新聞的FB在討論「陪青年座談！侯友宜自嘲66歲還在「找工作」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1792筆，網友表示「要拉近民眾講出這種話既不能突顯自己幽默反而讓人討厭」。