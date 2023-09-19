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德外長：歐洲要有川普再執政的心理準備

聯合新聞網／ 獨家報導
德國外交部長貝爾伯克警告，若川普再度入主白宮，歐洲要有更多心理準備。 圖／取自德國外交部Auswärtiges Amt臉書
德國外交部長貝爾伯克警告，若川普再度入主白宮，歐洲要有更多心理準備。 圖／取自德國外交部Auswärtiges Amt臉書

【文．林齊萩】

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪問美國期間接受彭博電視（Bloomberg Television）專訪時警告，若美國前總統川普（Donald Trump）再度入主白宮，歐洲要有更多心理準備與策略的應對。

貝爾伯克在彭博電視訪談中表示：「當時，歐洲幾乎沒有人能想像到，會出線一位質疑北約（NATO）的美國總統。」她說，北約對歐洲人來說如同「生命保障」。

川普目前仍是共和黨內初選最有望出線的總統參選人，貝爾伯克這次的美國行涵蓋多個目的和議題，其中包括與共和黨人士會面。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）就曾公開表態支持美國總統拜登（Joe Biden）連任。

貝爾伯克在米約的受訪中指出：「川普做出一些讓我們火大的事。」這位綠黨最知名的政治家表示，「我們不能掉以輕心。如果川普在2024年總統選舉中勝出，德國政府會做好準備，與他合作。」

根據彭博報導，貝爾伯克抵達紐約前，曾前往奧斯汀和華府會見德州州長艾伯特（Greg Abbott）和參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在內的共和黨人。

貝爾伯克在彭博專訪中提到，她告訴共和黨國會議員，川普執政時期對歐洲來說來說有多麼震驚，但她相信不論未來誰當總統，美國對烏克蘭的支持都會持續下去。貝爾伯克也坦言，爭取共和黨的支持非常重要。

貝爾伯克是德國首位女性外交部長，也是蕭茲內閣中最積極推動對烏克蘭供應武器的閣員，其所屬的綠黨傾向對北京採取更加強硬的態度。在她的美國行之前，這位前綠黨領袖曾訪問了烏克蘭首府基輔，承諾德國將繼續在經濟、軍事和人道主義領域上支持烏克蘭。

貝爾伯克日前與美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）會面，雙方重申對烏克蘭抗俄戰爭的長期支持。

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