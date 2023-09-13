大陸「夕陽紅旅遊」花樣多 跟團、自駕、定製遊

【文．李有具】

在大陸最近不少退休後的長輩流行「夕陽紅旅遊」，不管是跟團去雲貴川、自駕去陝青甘，或者直接飛往歐美東南亞。陸媒指，一些長輩希望旅行社能推出一些「適老化」的行程，例如不要大清早四、五點就把人給叫起來，晚上七、八點還在趕路，或是團餐提供一些符合長輩口味的菜品、儘量安排下鋪、控制每天的旅遊時長等。

北京晚報報導，年過八旬的胡國華是中共建政後第一件專利申請人，畢業於復旦大學物理系的他，依舊在第一線研製太陽模擬器。60歲那年胡國華考取了駕照，從此愛上了自駕出遊旅行。今年3月胡國華突然想去趟南疆，考慮到一個人開長途太辛苦，就找了個旅伴，之前在柬埔寨旅遊時候認識的年輕朋友，一聽到他的路線就爽快答應。

飛到烏魯木齊後，胡國華和朋友坐了一夜的火車到達喀什，在當地租了一輛SUV開啟自駕之旅，他表示去了白沙湖，還到了帕米爾高原，那邊的盤龍古道有600多個彎，「開下來真是獨特的體驗」。他認為這種不跟團的旅行更為個性十足、深度，可以放慢節奏，融入當地的生活，感受不同的風土人情。

另外65歲的宋新建（化名），早晨6點半參加跟團出遊，不少長輩已經在北京南三環劉家窯地鐵站集結，大巴車按照通知是7點20分到，但已經聚集了不少長輩，這趟要去廊坊，很近，當天去當天回。宋新建表示，跟團次數多了，很明白團隊遊的特點，每次出門前都會做足功課，調整心理預期。

他表示，自己也參加過遠途的團隊遊，「那就得看好價錢，來回火車票、機票多少錢，當地賓館多少錢，自己心裡有個數」，他直指，「幾百塊錢去趟廈門，那肯定是要你購物啊」，他也表示，想真正玩得好，他就挑收費較高的「純玩團」；只是周末挑一天去散散心，就找個線路合適的低價團。

他也表示，不少這些長者的團隊遊，很多資訊都是在微信群之間傳遞，線上諮詢、線上預訂。「微信裡這些資訊、交費記錄都是憑證，要真出了問題，我就找他們維權。」