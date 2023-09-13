侯友宜民調暴衝 沈富雄斷言數字會繼續上升

【文．沈世鵬】

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選後，意外刺激泛藍支持者回流，使得國民黨總統參選人侯友宜逐漸擺脫「老三」地位，近日《美麗島電子報》、《ETtoday》民調均顯示，無論是「三腳督」或「四腳督」，侯友宜都穩居第二名，前立委沈富雄斷言，侯友宜的支持度會繼續慢慢上去，接下來怎麼合，將變成水到渠成。

《ETtoday》於11日公布的民調顯示，在「三腳督」情況下，民進黨總統參選人賴清德獲得36.5%支持度居第一，侯友宜的支持度從24.2%提升至29.5%，增加5.3個百分點，確定領先民眾黨參選人柯文哲的22.9%。若情況變成「四腳督」，支持度分別為賴清德35.1%、侯友宜24.8%、柯文哲20.0%、郭台銘12.9%。

《美麗島電子報》最新民調也顯示，賴清德為38.8%，侯友宜支持度為21%，領先柯文哲的18.4%；即便情況變成「四腳督」，賴清德為38.3%，侯友宜支持度為19.9%、柯文哲15.6%、郭台銘9.4%，同樣居於在野陣營的第一位。

面對媒體民調顯示柯文哲支持度已落後侯友宜，民眾黨副祕書長許甫透過民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」表示，根據民眾黨的內參民調顯示，在「三腳督」情況下，賴清德支持度為33.7%、柯居次27.1%、侯墊底18.6%。在「四腳督」情況下，賴清德29.21％、柯文哲21.4％、侯友宜13.8％、郭台銘則12.7%。

對於民眾黨公布內參民調，強調柯文哲並未落居第三，前立委郭正亮12日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，民眾黨以內參民調來認定柯文哲依舊領先，但實際情況就是柯、侯有上有下，且民眾黨其實也承認侯友宜正在往上走，只是他們認為柯文哲「沒有下得那麼快」，這個就很麻煩了。

沈富雄在政論節目《少康上線啦》則表示，近期侯友宜民調上升，應是陸續提出的政策牛肉奏效，包括巴氏量表、65歲以上免健保等；一旦柯文哲和侯友宜的民調出現交叉，只要沒有其他特別的事情，侯友宜的民調應該會繼續上去。

沈富雄說，近期國民黨的牛鬼蛇神陸續歸隊，要歸功於國民黨主席朱立倫發揮同舟2.0的精神，加上這些人也看見大勢，發現要不到的東西大概也沒機會了。最後藍、白最後合不合、怎麼合，也將會變成水道渠成。