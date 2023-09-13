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搞垮陸紅十字會 炫富網紅郭美美二度出獄

聯合新聞網／ 獨家報導
圖／翻攝自微博
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【文．李有具】

被中國大陸網民稱「炫富網紅」的郭美美最近再度刑滿出獄。2011年她以「中國紅十字會商業總經理」頭銜，在微博炫富，稱自己「住大別墅，開瑪莎拉蒂」，牽扯慈善機構中國紅十字會引起爭議。2015年她因開設賭場罪被判5年徒刑、罰金人5萬元（人民幣，單位下同）；2019年7月出獄，但2021年10月，她又因非法銷售添加違禁成分的減肥食品被判2年6個月徒刑、罰金20萬元。

32歲的郭美美雖然兩度入獄，但她的微博在停止更新2年9個月後，12日再度發布動態還是引發關注，她寫「慢慢理解世界、慢慢更新自己」，回應陸媒時，郭美美表示現階段主要是「休息，散散心」。但中國紅十字會卻因為郭美美先前的炫富引發信任危機。今年8月，北京市紅十字會號召民眾捐款救洪災，民眾反應冷漠，不少人只捐人民幣0.01元表達不滿。

2019年郭美美首度出獄5個月後，12月，她穿著白色毛衣拍攝短片，對鏡頭表示，「我鄭重對大家說聲對不起，這句話欠了大家很多年了」，自稱過去是十分幼稚，表示日後會用行動證明「自己不是過去的郭美美」，說到激動時還流下眼淚。

但在2021年，她因為在網上販售可能非法添加西布曲明（Sibutramine）的減肥糖，以每盒699元人民幣等單價對外銷售。警方循線逮捕涉嫌生產、銷售有毒有害減肥類保健食品的嫌疑犯共75人，包括在朋友圈銷售該減肥食品的郭美美。2021年10月18日下午2時，上海鐵路運輸法院對被告人郭美美等銷售有毒、有害食品一案公開宣判，以銷售有毒、有害食品罪，判處郭美美有期徒刑2年6個月，處罰金人民幣20萬元。

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