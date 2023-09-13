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大陸公安部去年以來 抓獲境外回流電信詐騙犯逾5.6萬人

聯合新聞網／ 獨家報導
圖／取自北京日報客戶端
圖／取自北京日報客戶端

【文．李有具】

電信網路詐騙隨著科技進步而更加嚴重，大陸公安部公布數據顯示，去年以來，公安部抓獲境外「回流」犯罪嫌疑人5.6萬餘人，包含「金主」150餘人、「蛇頭」1000餘人。

同時，大陸公安部表示，組織全中國大陸公安機關，對境內「黑灰產犯罪」進行全面起底和清理，去年以來，抓獲中國大陸境內關聯違法犯罪人員11.2萬餘人，切斷為境外詐騙集團「輸血供糧」的通道。

北京日報客戶端報導稱，電信詐騙犯罪呈現新變化，一是境外詐騙集團壟斷化，零散、點狀式的獨立詐騙團夥越來越少，取而代之的是以工業園區、科技園區為幌子的超大犯罪集團；二是犯罪形式相互交織，在電信詐騙及其關聯犯罪滋生蔓延基礎上，近期「偷越國（邊）境犯罪」迅速上升，形成完整產業鏈條；三是「黑灰產犯罪」（如電信詐騙、釣魚網站、木馬病毒、駭客勒索等）境外化，相關團夥或將犯罪鏈條逐步向境外轉移，或在境內大量使用境外通訊工具、伺服器設在境外的資金交易平台等；四是技術對抗升級化，一些正常用途的網路技術被用於違法犯罪，如利用AI換臉技術實施詐騙。

報導也提到，中國大陸公安機關在「雲劍」行動框架下，持續深入開展「斷卡」、「斷流」、「拔釘」等專項行動，採取多邊、雙邊管道，不斷派工作組，赴有關國家和地區開展警務執法合作，搗毀多個賭詐窩點，抓獲並遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人。同時，去年以來，起訴偷越國（邊）境犯罪3萬多人、組織他人偷越國（邊）境犯罪3300餘人、運送他人偷越國（邊）境犯罪6800餘人，堵住涉詐人員向境外流動通道。

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