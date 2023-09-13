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鄭文燦指中正紀念堂轉型「還在尋求最大共識」 侯漢廷：那就辦公投吧！

聯合新聞網／ 獨家報導
圖／取自侯漢廷臉書
圖／取自侯漢廷臉書

【文．李有具】

日前行政院中正紀念堂「轉型推動專案小組」4名成員聯合投書媒體批評轉型停滯，行政院長陳建仁11日表示，「沒有所謂即將拆除的結論」，行政院副院長鄭文燦表示「還在尋找最大的共識，等到有共識以後會依序推出」，新黨台北市議員侯漢廷12日表示，「那就辦公投吧！」

侯漢廷挖苦，四年拆一次的「中正紀念堂」議題，民進黨七年來不動，總算在選前想起有這台政治提款機，可以好好拿「轉型正義」騙選票，他問，鄭文燦不是說要「尋找最大共識，依序推動嗎？」，那就辦公投吧。

侯漢廷也列舉，民進黨說想要反威權、反個人崇拜，但是面對日本據台時期傷害台灣人民無數，民進黨卻是這樣做的：包含鄭文燦在桃園市長任內把忠烈祠日本神社化，後來當選的新任桃園市長張善政把天照送回日本，還被民進黨撻伐；設立慰安婦銅像議題，駐日代表謝長廷大力批評「破壞台日關係」，安倍晉三拒絕為慰安婦議題向台灣致歉，高雄卻為他設立銅像。

侯漢廷指，民進黨的意識形態，到底是「反威權」還是「反國民黨」，其實已經很清楚了。侯也對比，蔣中正抗共、抗日的歷史定位不容抹煞，保護故宮文物、護送黃金、乃至公地放領、九年國教更是台灣發展的重要歷史。

侯稱，如今中正紀念堂作為國際知名的觀光景點代表多重意義，民進黨卻仍然想以「威權」一言以敝之，絕對是「少數霸凌多數」的展現，「真的想做，那就辦公投吧！」

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