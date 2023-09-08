德國投1100億歐元挺車企 總理：別被中國嚇到

【文．李有具】

在慕尼黑舉行的2023年德國國際車展（IAA），中國電動車占了四成，德媒嘲諷「德國車展變成中國車展」；為此，德國總理蕭茲當地時間5日出席展會時宣布，面對來自中國電動汽車的競爭，德國車企「應被激勵，而不是被嚇到」，並宣布了一項價值1100億歐元的激勵計畫，支援德國電動車行業發展。

蕭茲在推文中表示，「德國製造推動可持續創新」，德國聯邦政府正與汽車行業應對這場汽車革命，將提供1100億歐元的資金，以確保「我們的技術保持領先地位」，他也表示，德國公共充電站達到9萬多個，同時已有70萬個私人充電站投入營運，但這遠遠不夠，德國目標是2030年電動汽車從120萬輛增至1500萬輛，為此，德國將在未來幾周成為「歐洲首個引入法律的國家，要求80%的服務站營運商，為電動汽車提供至少150千瓦的快速充電選項」。

面對中國等新興市場在電動汽車的競爭，蕭茲表示，「競爭應該激勵我們，而不是嚇到我們」，他稱，過去幾十年間，德國汽車工業受到日本、南韓等國競爭，如今中國的電動汽車也將為德國車企提供「創新驅動力」。

對中國車企來勢洶洶，德國媒體對本屆IAA感到焦慮。德國財經專業媒體《經濟週刊》（WirtschaftsWoche）的標題直指：「IAA已成為中國的展會」；《明鏡周刊》（Der Spiegel）則預測：「德國汽車工業將面臨艱困時期。」

《南德意志報》 （Süddeutsche Zeitung）也報導，中國每年可生產4000萬輛汽車，這遠比其實際需求多出約1500萬輛，這更遠大於歐洲本身的汽車市場規模；另外，中國還透過寧德時代、國軒高科等供應商，控制全球約90%的電動車電池供應。