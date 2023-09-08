「越南林志玲」海倫清桃：難道政治人物只能坐很差的車？

【文．邢雲】

上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂，要使人瘋狂就先讓對方疲於奔命應付！新竹市長高虹安有沒豪車接送？幾部豪車？對象是誰？如何貪贓枉法？如今就是民進黨議員、綠營網軍如此這般攻擊的對象。不過如此窮追猛打，看在「越南林志玲」眼裡，就是太沒教養了！她說，難道政治人物都只能坐很差的車？吃東西也要和街友一起吃你才滿意嗎？

在台灣發展演藝事業的海倫清桃昨晚在臉書說，她最近碰到有網友在她臉書留言勸誡說，「妳不要一直炫富炫車炫包炫珠寶，台灣人不喜歡看到這些，妳不要學新竹那個X子市長，去哪裏都有好車接送，看起來就很嘔吐，一定污很多錢了」。

海倫清桃說，桃子在自己臉書和大家分享喜怒哀樂，也是在記錄自己的生活。她說，「我從沒有要用這些生活日常來討拍或炫富什麼，我是個土生土長的越南人，在台灣我不斷的奮鬥與堅持，我知道現在的生活是很美好很幸福，我分享給好友是希望大家一起努力、同時也要用愛和善良對待社會。」

對於網友說法，「桃子」說，「我只能說很抱歉讓你感到自己窮酸，所以你很不開心，那麼你可以略過或封鎖我的臉書就不會看到了，別在那裡把所有的台灣人拖下水，台灣那麼進步，有錢人多得是，YT關於車、房、包的點閱率都很高、大家喜歡看到美好的事物。」

這位網友或因拿很熱門的高虹安被攻擊的豪車事件事件做文章，讓「桃子」很不爽地說，「對於你提到某市長有好車接送觀感不好、我可以回答你，第一，人家都做到那麼高位置的政治人物，難道一定只能坐很差的車嗎？那麼吃東西也不能吃好吃的、最好和街友一樣你才滿意嗎？我前陣子給街友錢，有人說因為我給錢街友才越來越多，我知道社會還是有一些沒良心的禽獸存在，但是我不會停止回饋社會，不會停止幫助在困境中的人們。」

桃子接著說，「第二，我目前沒有要選市長或總統，我發什麼美照是我開心，輪不到你這沒教養且窮酸的傢伙利用我的版面罵他人，你簡直下流到了極致，你那麼臭酸只有屎坑適合你，趕快找一個待在裡面不要出來，免了你在外面污染美好的台灣社會和善良的台灣人。」

近日前往日本岡山市考察的高虹安，在機上留影。 圖／取材高虹安臉書

新竹市長高虹安近日被綠營議員爆料，參加公務或私人行程有多輛豪車接送，包含男友雙B、發言人施淑婷的日系轎車，還有議長弟媳的保時捷休旅車。議員質疑，議長丈夫是建商，這背後有沒有什麼關係？市府解釋，這些都不是高虹安名下的車，民眾黨議員強調，私人行程不搭公務車是不濫用行政資源的表現。

新竹市府也出面澄清，高虹安名下並未登記任何車輛，當日為假日非上班時段，拍攝到的車輛為市府祕書以非公務車隨同市長行程，絕非議員所指，屬於市長個人車輛及公務車。

不少網友則認為拿接送車打高虹安，實在很離譜。有網友說，「民進黨政府實在夠無能！你們可以放火，別人不能點燈」、「這種車價台灣滿街都是」、「還好啦，總比某基層少尉軍官開積架上班還低調的」、「剛出獄的女婿，䦕的是法拉利」、「現在隨便一台國產休旅都破百萬」。

桃子寫完臉書後，再在留言區寫下一段話，「老實說，能力不足的人看什麼事都不好，被害妄想症的心態覺得全世界都是在傷害牠、從沒考慮過自己為何沒辦法和他人一樣過著美好生活反而怪東怪西，把負面情緒到處散發，這樣很糟糕，會污染環境。必須封鎖這種人，避免牠利用他人的頁面破壞美好。」