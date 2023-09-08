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核彈級對話曝光！美女CEO抖出陸前地產大亨狂揪「大玩4P」

聯合新聞網／ 獨家報導
雲核變量集團CEO劉夏揭地產圈的#Me too。 圖／引自微博
雲核變量集團CEO劉夏揭地產圈的#Me too。 圖／引自微博

【文．陸懷恩】

大陸「皓寧雲核資本」創始合夥人、雲核變量集團董事，曾任職倫敦投行、對沖基金的美女CEO劉夏，6日突然在網上實名舉報地產大亨、石榴集團前總裁桑春華邀多人運動，「大玩4P」，引發網上熱議。

據大陸微博披露，石榴集團是一家總部位於北京的房地產企業。資料顯示，桑春華曾任職石榴集團總裁，1977年生，今年已快五十歲。舉報人劉夏則是實打實的白富美，資料顯示，她長相、身材俱佳，是雲核變數集團的CEO。

對話紀錄顯示，劉夏最初對桑春華的吃飯邀約表示同意，但當她得知實情後以「他們也不想」為由，最終選擇放鴿子。桑春華直接惱羞暴走，在微信及電話中對她進行瘋狂辱罵。

劉夏則在貼文表示，「實名舉報石榴集團桑春華，以吃飯為由在北京邀約多人運動4P，未參與就被微信和電話辱罵數十分鐘。做地產的這是什麼素質？活該你搶不到公章！」

聊天紀錄中提到嫪毐一，嫪毐二，不知是指誰，不過歷史上嫪毐是宦官，與太后私通後被處死，自然指的不是好人，但恐怕也是商界高人。

劉夏舉報石榴集團桑春華微信上邀4P「多人運動」。 圖／引自微博
劉夏舉報石榴集團桑春華微信上邀4P「多人運動」。 圖／引自微博

石榴公司針對劉夏的舉報已發表聲明稱，桑春華在2023年6月21日就已與石榴集團解除勞動合同。至於劉夏提到搶奪公章問題，石榴公司稱並不存在。

石榴集團在聲明中說，桑春華作為曾是石榴集團的員工，自己的失足給公司帶來不好名譽。在大部分人眼中，桑春華是事業成功人士，如今爆出這樣的事，實在令人咋舌。

桑春華至今未對劉夏夏的舉報作出回應。目前劉夏微博已無法找到貼文，但截圖已被瘋傳，震驚業界。

石榴集團前總裁桑春華被控性騷擾。 圖／引自百度
石榴集團前總裁桑春華被控性騷擾。 圖／引自百度

雲核變量是一家2015年在港註冊的公司，石榴集團則是連8年成為大陸地產行業百強，成立於2008年。桑春華是石榴集團合夥創始人，持股42％。此前他擔任過副董事長兼總裁，由於股權糾紛，在股權分割未完成前，2023年6月被「掃地出門」。

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