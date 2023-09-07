非洲氣候變遷影響全球最嚴重 碳排最少受害最深

【文．林冰夏】

聯合國與非洲聯盟於本週一(9/4)發佈的「2022 年非洲氣候狀況」報告稱，非洲僅佔全球溫室氣體排放量的3%一小部分，但其遭受的氣候變化影響卻尤為嚴重。

該報告表示，在全球暖化的進程中，非洲的升溫速度比全球其他地區更快，並正在承受更加嚴重的天氣災害，這些天災也加劇了資源衝突。過去十年來，由於生產用地、水、放牧地更加稀缺，農牧民之間的暴力事件有所增加。

1991年至2022年間，非洲平均每十年升溫0.3攝氏度，而全球則是0.2攝氏度。其中北非升溫最快，自去年以來該地區遭受多次熱浪襲擊，這導致穀物產量下降至3300萬噸，大幅提高進口需求。

世界氣象組織表示，去年非洲大陸遭受了 80 次極端天氣和氣候災害，例如非洲之角 40 年來最嚴重的干旱和阿爾及利亞野火，這些災害導致了5,000 人死亡，經濟損失超過 85 億美元。

根據綜合資料庫Statista的數據，從 1750 年工業革命開始到2020 年，全世界的二氧化碳排放量約為 1.7 萬億公噸。非洲對全球碳足跡的貢獻相對有限，截至 2020 年，非洲大陸的二氧化碳排放量佔全球累計排放量的比例不到 3%。