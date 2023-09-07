福建承載著傳統文化兼具創新精神

【文．黃詩茜】

6月23-30日，我參與了「福建傳統文化與創新探索營」，抵達廈門後，被眼前的高樓大廈震撼，街廓格局方正整齊，街頭處處設立垃圾桶，路面乾淨清爽。到了夜晚，這座城市依舊熱情，大樓外牆閃爍著不同顏色，光輝耀眼，歡迎著每個人的到來。

此次交流活動拜訪了廈門、泉州、漳州及福州，深刻體會到「讀萬卷書不如行萬里路」，很多書本上的知識呈現在自己眼前時，才體會書裡作者的感受。在八天七夜的行程中，擴大了自己的眼界，也結交了廈門大學的學伴，可謂收穫滿滿。

探索文化遺產及了解歷史脈絡

造訪多處文化遺產景點，在廈門搭乘渡輪至鼓浪嶼，欣賞著港口的白海豚雕像，了解白海豚為海上國寶，出沒在廈門沿海地帶，也觀賞島上獨樹一幟的建築，當地在20世紀初受到歐美及東南亞地方影響，仔細觀察可發現其建築融合多種外國元素，每處都是適合拍照打卡的地方。導遊解說每棟建築及雕像的由來，其中最令我印象最深的是手捧嬰兒的林巧稚醫生的雕像。她一生接生過五萬多名嬰兒，被稱為「萬嬰之母」，讓人欽佩她的大愛。

在南靖的雲水謠景區，參訪傳統土樓建築。我們參觀的懷遠樓是一棟一井的形式建造，具有防水及防火功能。當天氣候悶熱，但進到土樓裡立即感受到一絲清涼，原因為土樓的建材為夯土、木及砂石等天然建材，具有調節溫度的功能，加上其內部結構考量當地氣候及安全等因素，所以安全且舒適，至今都有客家人居住於此。

知道林覺民是黃花崗七十二烈士，但未曾深入探討，遊福州鼓樓區的「三坊七巷」時，參觀了林覺民的故居，終於感受到「與妻訣別詩」的意境，特別是「回憶后街之屋，入門穿廊…」，彷彿深入其境，也感受到林覺民與妻子陳意映的鶼鰈情深。三坊七巷既有明清達官顯貴的高門大戶，也有文人墨客的住宅，知名宅第的故事解說，讓我們了解到歷史脈絡。

圖／作者提供

品嘗當地特色小吃及茶飲

土筍凍有著果凍般的口感，配上芥末、蒜泥、醬油等調味，裡頭「革囊星蟲」嚼勁Q彈，讓人一口接一口。沙茶麵湯頭很特別，據說用了多種調味，有點像南洋咖哩叻沙，但又清爽許多。在土樓時，導遊親切地招待我們去住家泡茶，她泡了多種茶葉，其中我最喜歡金線蓮養肝茶，有種特別的香氣，據說肝膽不好，喝的味道會苦澀無味，若肝膽好，則會有回甘的韻味。

企業創新精神與碼頭自動化

我們參訪大陸體育用品的龍頭品牌安踏企業，安踏秉持「單聚焦、多品牌、全球化」的策略，也透過收購、特許經營方式來滿足不同市場需求。此外，企業在永續方面也做了很多努力，像是社會捐款、環境保育及員工福利等。

在參觀網龍科技園區時，立刻被園區的佔地面積所震撼！裏頭有各式運動場地、私人飛機場、多棟員工宿舍等，讓人嚮往到企業就職。在網龍科技體驗到很多VR遊戲，讓人驚嘆現在科技的日新月異，印象最深的是雲霄飛車VR體驗機，彷彿身歷其境，享受其帶來的快感，也讓我深思這項技術除了用在遊戲外，也適合多與高難度職業合作作為培訓器材，像是飛行員。

福建的創新還體現在智能碼頭的建設。我們參訪的遠海集裝箱智能碼頭，透過自動化控制與調度，一方面節省人力，讓貨物裝櫃進出更加快速；另一方面，更大幅降低人工吊櫃的作業風險。雖然目前危險物品仍需人工處理，但能做到幾乎全面自動化真的不易，而且未來碼頭會持續開拓，並將附近街區也納入考量，與物流企業正進行協商，這讓我思考到，台灣的碼頭營運也可向其借鑒學習。

兩岸交流共同成長

行程中還安排與廈門大學的同學擔任學伴，讓兩岸青年深度交流。學伴陪同我們參訪廈大美麗的風景，也了解到廈大的歷史。跟學伴聊到兩岸青年學生的生活、學習、飲食上的差異，覺得很有趣，像是台灣是機車遍布，而中國大陸則是電動車；台灣機車需考照，電動車則無需考照；還有聊到台灣是「學測」，而大陸的「高考」，學科上有什麼差別等等。這次廈大的學伴中，有同學將在下學期到台灣交換學習，期待到時候能有更多的交流，共同成長。

這趟交流兼具傳統文化及創新，探索多處歷史文化古蹟，也參觀了許多博物館，認識不少廈門大學的學伴。對於中國大陸的認識，眼見為憑，讓我成長了不少，期待日後還能探索更多地方。※以上言論不代表獨家報導立場※