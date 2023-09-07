日本軍費再創新高 錢花到那去？

【文．楊俊斌】

日本防衛省公佈2024年度「概算要求草案」（國防預算草案），總計7.7兆日元（約合527億美元）的支出規模再創新高，同步披露的還有多種計劃列裝或正在研發的武器裝備，除了廣為人知的「神盾」系統搭載艦、新一代護衛艦、「准航母」改裝工程等，還有新型電子戰飛機、與美國合作研發反導攔截彈、高速登陸艇、補給艦和各類無人駕駛平台，首次亮相的項目引起外界關注。

日本的防務政策近幾年出現了明顯轉變，軍事開支達到「創紀錄水平」，預計到2027年將佔GDP的2%。

英國「海軍新聞」網站評述了日本正在推進的若干重點軍備計劃，以及在下一財政年度對應的撥款數額：

●研發電子戰飛機（9570萬美元）

日本防衛省表示，將開發一款電子戰飛機，以應對日益複雜的電磁環境，加強跨域作戰所需的電磁對抗能力。與國際上的同類裝備相似，這個平台將以川崎公司的P-1海上巡邏機為基礎。

●與美國合作研製「滑翔階段攔截器」（5.12億美元）

8月中旬，日、美兩國軍方在日本首相岸田文雄訪美期間公佈相關消息。來自東京的匿名國防官員表示，日美計劃在本世紀30年代初完成研發。日本主要負責攔截導彈的推進系統。

●島嶼防禦反艦飛彈

前不久舉行的2023年度日本DSEI防務博覽會期間，川崎公司展示了一款新型飛彈模型，暫定名為「島嶼防禦反艦飛彈」。這款飛彈採用雷達隱形技術，射程比日方現有的同類武器更遠，打擊精度也更高。完成的時間點預計在2030年之前。

●登陸艇

為確保能夠快速可靠地投送兵力，以應對所謂「西南諸島」方向的緊急情況，日本將在下一個財政年度採購3艘登陸艇。這些船隻約有35公尺長，競標尚未正式啓動。為操作這些登陸艇，未來兩年，日本海上自衛隊將在吳港基地成立新的「海上運輸部隊」。按照防衛省的說法，該部的首批成員將來自自衛隊的3個兵種，總共約100人。

●建造一艘新型補給艦（5.66億日元）

這艘補給艦的排水量為1.45萬噸，用於在複雜情況下增強日本海上自衛隊的後勤保障能力。新船計劃於2028財年交付，將成為海上自衛隊現役的「十和田」號補給艦的繼任者。

●驗證戰鬥支援用無人艦艇（1.68億美元）概念

根據防衛省的設想，這些無人艦艇主要負責為大型戰艦提供情報支援，可以選擇裝備遠程預警系統或反艦飛彈發射裝置。

●研發無人駕駛兩棲戰車（1.45億美元）

這類車輛主要承擔物資和人員運輸任務，適應能力強，允許作戰部隊以最便捷的途徑實現「由海到陸」的轉換。也就是說，它可以在不同類型的海岸線登陸。