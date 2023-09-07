追上全球航太前列 陸民企首發海上衛星成功

【文．陸懷恩】

近年國際極受矚目的民營商業火箭活動進展迅速，大陸也積極參與這項先進科技風潮。9月5日在山東海陽及附近海域，「星河動力航太科技公司」的谷神星一號海射型運載火箭，成功地將天啟星座21-24星共4顆衛星送入800km預定軌道，創下大陸首次由民營企業在海上實施發射衛星成功的記錄。

據「界面新聞」報導，這是谷神星一號運載火箭首次海上發射，也是中國民營火箭公司首次開展海上發射任務並取得成功。報導指出，谷神星一號運載火箭是星河動力自主研製的四級輕型商業運載火箭，其一、二、三級採用固體動力，四級採用軌道控制和姿態控制一體化液體動力，運載火箭直徑1.4公尺，全長約20公尺。

不同於陸地發射，在海上發射衛星具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求，有效解決外界長期關注的落區安全問題。但因技術難度高，全球僅少數幾個國家具備實施海上發射衛星的能力。

2019年6月，大陸在黃海海域使用長征十一號運載火箭，成功完成「一箭七星」海上發射技術試驗，大陸首次海上航太發射取得圓滿成功，這也標誌大陸成為世界上繼美俄後，第三個掌握海射技術的國家。

報導指出，星河動力此次發射是全球首次無依託陸海通用機動平台發射，全球首次固體火箭海上無導向熱發射、國內商業航太首次進入800km傾斜軌道。同時，本次發射也是全球火箭首次採用海上垂直自對準與線上失調角修正高精度導航方案、全球首次固體火箭採用非火工鎖緊釋放機構。

其中，谷神星一號海射型運載火箭首次使用的無導向熱發射，主要針對海上晃動條件下的動基座發射環境。相對筒式彈射和發射架等導向發射方式，谷神星一號海射型運載火箭繼續採用了陸上轉運發射車熱發射。

據星河動力介紹，發射車上船後固定，僅在火箭尾端增加鎂帶鎖緊機構，結構簡單，操作方便，對地面保障條件要求較低。鎂帶鎖緊機構點火前可保證火箭在晃動條件下的豎立安全性，點火後即可燒蝕解鎖，確保火箭可靠起飛。

星河動力表示，此次任務驗證了谷神星一號運載火箭在海上熱發射的安全性技術及廣泛的平台適應性，可為後續商業衛星用戶提供更全面、便捷的發射服務。按該公司計畫，未來谷神星一號運載火箭海上發射次數將逐步遞增。

據指出，天啟星座21星-24星是由北京國電高科公司抓總研製的低軌資料獲取衛星，是天啟星座的組成部分。上述星座計畫2024年完成部署運營，由38顆衛星和若干地面站組成的「低軌衛星物聯網星座」，可為物聯網相關行業用戶及「軍民融合」等國家戰略提供覆蓋全球、准即時低軌衛星物聯網資料服務，該系統可應用次「智慧城市」、「智慧海洋」等應用場景。此前，星河動力年內已連五次成功發射衛星。