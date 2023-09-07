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為錢而戰？烏克蘭雇傭兵日薪2千美元 德國老兵曝：前線賺更多

聯合新聞網／ 獨家報導
烏克蘭雇傭兵。 圖／取自新華網
烏克蘭雇傭兵。 圖／取自新華網

【文．楊俊斌】

俄羅斯軍方報告透露，烏克蘭招募外國雇傭兵的情況大幅增加，對於這些「為錢而戰的士兵」的收入，人們的估計相差很大，從每月不到1000美元到每天2000美元不等。

一名在烏克蘭當雇傭兵的德國聯邦國防軍老兵向德國媒體表示，薪水取決於你在前線花了多少時間，戰鬥費用有一個原則——也就是說，他們按戰鬥天數支付工資每月大約2000歐元2500歐元，對烏克蘭來說，這是相當多的；他補充，在前線花費更多時間的士兵可以得到更多，每月大約3000歐元。

這些數據與去年俄烏戰爭爆發初期的少量訊息差很多，英國媒體在2022年3月的報導中提到，烏克蘭雇傭兵的「日薪」最高可達2000美元，而且願意前往烏克蘭參與行動並會說多種語言的還有獎金。

擁有20多年軍事經驗的美國陸軍退役中校、國際顧問厄爾·拉斯穆森告訴衛星社：「每月1000到2000美元，我覺得有點低，如果你告訴我這是日薪，我會說好的，我能理解。也許有點高，但對於指揮官之類的人來說，是的，我能理解。但如果按月計算，實際上對於雇傭兵來說是相當低的。」

拉斯穆森表示，「我看到一些討論說，雇傭兵的年薪在3萬到5萬美元之間，小組指揮官的年薪高達10萬美元。這更符合我的想法。然後是高級指揮官，一年大概有20萬到25萬美元。也許更多。」

他表示：「除非我有堅定的信念，否則我不會為了這點錢而冒生命的危險。」

當被問及雇傭兵的資金來源時，拉斯穆森強調說，雖然這些支票可能是烏克蘭政府簽署的，但這些錢顯然來自基輔的西方支持者。

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