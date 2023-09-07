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東南亞超越美國歐盟 成大陸最大出口市場

聯合新聞網／ 獨家報導
中國與東協貿易量爆增，如今已成大陸最大出口市場。圖為中國—東協自貿區3.0版第三輪談判開幕式，6月在雲南昆明舉行。 圖／觀察者網
中國與東協貿易量爆增，如今已成大陸最大出口市場。圖為中國—東協自貿區3.0版第三輪談判開幕式，6月在雲南昆明舉行。 圖／觀察者網

【文．邢雲】

中美爆發貿易戰3年後，據外媒報導，中國最大出口市場已不再是美國和歐洲，已經被東南亞超越和取代了。

根據《彭博社》引述滙豐控股發佈的12個月移動平均數據資料指出，中國向東協國家的出口額，已超過了對美國和歐盟的出口總額。

大陸海關總署資料顯示，今年前7月，東協繼續保持中國大陸第一大貿易夥伴地位，中國與東協貿易總值3.59兆元（人民幣，下同），增長2.8%，占中國外貿總值的15.3%。其中，對東協出口2.11兆元，增長4.7%；自東協進口1.48兆元，增長0.2%。按美元計價，中國與東協貿易總值5190億美元，下降3.8%，其中出口3048.5億美元，下降2.0%，進口2141.4億美元，下降6.3%。

目前，東協成員國中，與中國前三大貿易夥伴依次為越南、馬來西亞和印尼。除了中美貿易戰因素外，《觀察者網》引述滙豐首席亞洲經濟學家范力民指出，這種轉變主要源於中國主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），RCEP在去年生效實施，標誌全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式落地。

范力民表示，這也證明全球供應鏈的重組——越來越多來自中國的零部件在出口到世界其他地區前，正轉移到東南亞進行最後組裝。《彭博社》稱，在已開發國家市場需求下滑之際，中國與東協之間更緊密的聯繫，甚至可能起到有助穩定全球貿易的作用，因東協最大出口市場也是中國。

范力民說，「簡而言之，中國和東協貿易走廊，是亞洲乃至世界重要貿易走廊之一，亞洲內部貿易正發揮穩定國際貿易的作用。」

繼今年6月25日「中國—東協自貿區」3.0版第三輪談判開幕式在雲南昆明舉行後，第22次「中國—東協（10+1）經貿部長會議」於8月下旬在印尼召開，雙方已就高品質實施RCEP協定、加強區域產業鏈供應鏈對接、維護多邊貿易體制等重點經貿合作事項，達成多方面共識。

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