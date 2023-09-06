柯媽媽哭訴晾衣服有錯嗎？ 助攻柯文哲蟬聯總統聲量第一名

【文．楊雪妍】

2020年8月27日時任台北市長的柯文哲，在接受媒體採訪時表示唉，我跟你講”違建講起來是國恥”，結果昨天爆出老家是違建，而且違建興建時間是在106-107間，屬於新違建，這個新聞引起網友熱烈的討論，因此柯P繼續蟬聯總統候選人聲量的冠軍寶座。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/5到9/6的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是38,042，第二名是郭台銘，聲量是34,011，第三名是侯友宜，聲量是30,510 (上升1)，第四名是賴清德，聲量是24,891 (下降1)。

根據 QuickseeK的調查，郭台銘位居第一名，主要是ptt的Gossiping在討論「柯文哲新竹老家被爆違建 柯媽哭了：欺負我！只是晾衣服有什麼錯？」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有19879筆，網友表示「政治受虐兒戲碼上演」、「好了啦!我是建議新竹市違建全拆啦!」、「高虹安欺負柯媽媽？」。

而總統候選人聲量排名第二名的郭台銘，主要是ETtoday新聞的FB在討論「郭台銘副手4條件曝光！ 親揭關鍵「一定是女性、能力比我強」」，討論聲量4195筆，網友表示「那不是應該你乖乖當副手嗎？」。排名第三名的侯友宜 ，主要是Line Today的國內在討論「侯友宜批國慶主視覺沒中華民國 民進黨反問：國民黨到對岸時「國旗在哪」？」，討論聲量3039筆，網友表示「那民進黨的人去大陸敢拿國旗出來嗎？」。排名第四名的賴清德，主要是ptt的Gossiping在討論「獨立參選挨轟「保送賴清德」 郭台銘氣炸嗆：我有那麼笨嗎？」，討論聲量1592筆，版主表示「可憐哪的感覺出來了…」，網友表示「先讓大哥做做看 大哥不笨」。