外賣崛起！康師傅、統一發半年報 速食麵不香了？

【文．陸懷恩】

近日，統一、康師傅相繼披露2023年上半年業績財報，兩家公司均實現營收、利潤雙增長，不過值得注意的是，速食麵業務增速都下滑，不禁令外界疑惑，是速食麵不香了嗎？

大陸台資速食麵巨頭統一及康師傅，近日公布上半年財報顯示，在主營業務方面，統一食品區塊出現下滑，飲料業務增長明顯，呈現「一正一負」的變化趨勢；康師傅速食麵業務收益增幅2.97%，不僅遠低於去年上半年6.49%的增速，還低於公司整體7.04%增速，以及飲料業務9.5%的增速。

根據財報不難看出，近年隨著外賣崛起，方便速食、預製菜盛行，速食麵市場份額逐漸縮小，康師傅、統一的生存空間不斷被蠶食、縮減，康師傅、統一的半年報讓外界不禁疑惑，是速食麵不香了嗎？

另方面，據《搜狐網》報導，不斷高漲的原材料成本也加重企業負擔，隨著銷售管道的變化、產品力創新不足、年輕人消費習慣改變，對康師傅、統一等速食麵企業都造成影響。

根據財報，統一企業上半年營收145.7億元（人民幣，下同），同比增長4.5%；主營業務方面，食品業務營收49.02億元，較去年同期下滑8.7%，占集團總收益33.6%。飲料業務營收92.58億元，較去年同期上升12.3%，占集團總收益63.5%。

康師傅控股部分，上半年整體營收409.07億元，同比增長7.04%；速食麵業務實現收入139.5億元，同比增長2.97%，占公司總收益34.1%；飲品板塊收益為266.06億元，同比增長9.5%，占公司總收益65.04%。因售價及原材料價格有利，速食麵毛利率同比提高5.2%。飲品毛利率32.66%。

整體顯示，速食麵市場增長放緩已成事實，雖然其前兩年疫情期間銷量一度上漲，但隨著消費市場放開，速食麵銷售又恢復常態並開始下滑。

根據尼爾森IQ最新發佈《2023速食行業趨勢報告》，上半年大陸速食業內子品類銷售表現開始分化，部分地域美食類產品表現突出，如急凍廣東點心和螺螄粉。