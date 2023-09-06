時隔27年重返非洲島國 美在塞席爾重啟使館 平衡中國影響力

【文．邢雲】

「在中國陰影下，美國匆匆回到被忽略的印度洋小國」，時隔27年美國今年6月重啟駐塞席爾大使館，《華盛頓郵報》近日發文將其描述為「反擊中國影響力」之舉，坦承美國缺席的數十年，中國為塞席爾修建學校、住宅等設施，改善當地民眾生活，但塞席爾官員明白美國回來的原因，卻擔憂自己被捲入大國競爭中。

對於未來是否會被美國人再度拋棄，塞席爾人心裡沒有底。不過塞席爾前總統丹尼．富爾表示：「40多年來，我們和中國確實成為了好朋友。無論美國來還是走，這都不會改變。」

《華郵》指出，冷戰最激烈時期，島上熱帶森林設有監視蘇聯衛星的美國空軍跟蹤站，影響著塞席爾民眾的生活。駐紮當地的美軍和技術人員有時會舉辦燒烤和酒吧之夜，邀請所有塞席爾民眾參加。但冷戰結束、蘇聯解體後，美國人1996年便離開塞席爾，拆除跟蹤站並關閉了大使館，放棄這個看似與世無爭的角落。

塞席爾島國人口約10萬，國土面積不到500平方公里，美國離開27年期間過著與世無爭的日子，也被稱為「天堂島國」。 圖／引自百度百科

塞席爾位於非洲坦尚尼亞以東、印度洋中西部的一個群島國家，曾是法、英殖民地，大英國協成員國，1976年脫離英國獨立，面積445平方公里，人口近10萬。

但就在今年6月，美國重啟駐塞席爾大使館。《觀察者網》表示，美國也已在東加、所羅門群島重開大使館，還計畫在馬爾地夫、瓦努阿圖和吉里巴斯重開使館。《華郵》表示，美國曾認為這些小島國戰略意義甚微，不值得花費精力維持外交存在，但就在美國20多年的缺席期間，中國影響力不斷增強，重開駐塞席爾使館正是美國「全面反擊」中國影響力的一部分。

2019年大陸「中電集團」到塞席爾協助當地建拉戈西大壩加高工程，時任總統丹尼．富爾（中）到現場感謝。 圖／取材中電官網

「美國的缺席為中國影響力打開了大門」，報導說，在美國撤走的27年來，中國為塞席爾低收入家庭修建學校、醫院、住房和公共設施，贏得因美國退出而感到被拋棄的塞席爾人的支持。數以千計塞席爾人居住在中國建造並以補貼價格提供的住房中。塞席爾官員認為，讓最貧窮的人有房住，正是該國最大的社會需求。

此外，中國還為當地建造國民議會大樓和毗鄰的最高法院大樓，中國建造的國家廣播公司新總部大樓也即 將竣工。「他們做了美國不做的小事，這就是美國人的弱點，我們說不出美國人建造了什麼」，塞席爾總統拉姆卡拉旺說。

儘管有塞席爾官員對美國人回來感到高興，但報導表示，他們很清楚，中國才是他們回到當地的主因。「我們不能說自己很天真，我們確實了解大國競爭已開始，冷戰時是美蘇，現在是美中」，塞席爾外交旅遊部長拉德貢德接受採訪說，「有人反應過來，意識到對抗中國的影響力有多麼重要。」

2020年11月塞席爾新當選總統拉姆卡拉旺就職，大陸駐塞大使郭瑋應與會祝賀。 圖／新浪網

這位外長補充說道，美國如今需要彌補撤離後留下的空白。「就像你在聚會上遲到了，所以你必須彌補。中國在這裡已待了很久，這是事實。他們得到很多支持。」

當美國駐塞席爾新大使館6月啟用時，美國副國務卿維爾馬成為1990年代以來到訪的最高層美國官員。對此，中共駐塞席爾臨時代辦慕建峰說，「我們的外交政策是平等對待所有國家，無論大小。」他表示，「我不知道美國為什麼關門，也不知道他們為什麼重啟，但如果他們認為塞席爾很重要，他們就會在這裡設立大使館。」

總統拉姆卡拉旺表示，塞席爾決心不捲入任何大國競爭，「如果美國認為我們親西方，中國人認為我們是朋友，印度人認為我們是有價值的合作夥伴，那就太好了，這意味我們保持中立原則。」