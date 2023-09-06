柯文哲奪回議題王頭銜 稱霸總統聲量第一名

【文．楊雪妍】

沉寂多日的柯文哲，昨(4)日終於拿回話語權，不但質疑了進口蛋圖利，對新藥上市速度慢，也有話說，因此柯P再次重回總統候選人聲量的冠軍寶。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/4到9/5的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是18,520 (上升2)，第二名是郭台銘，聲量是15,715 (下降 1)，第三名是賴清德 ，聲量是11,177 (下降1)，第四名是侯友宜，聲量是9,211。

根據 QuickseeK的調查，郭台銘位居第一名，主要是TVBS 新聞的FB在討論「柯文哲質疑進口蛋圖利 綠委大嘆：以後誰還敢來幫助台灣？」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有10095筆，網友表示「懷念有個特偵組這單位了」、「公開透明很難」、「支持阿伯，查到底！」。

而總統候選人聲量排名第二名的郭台銘，主要是ptt的Gossiping在討論「TVBS民調／四腳督混戰！郭台銘14％墊底 與老三侯友宜差距曝」，討論聲量3285筆，網友表示「再讓大哥蹲四年」。排名第三名的賴清德，主要是TVBS 新聞的FB在討論「民調／下架民進黨成共識 過半民眾憂郭董參選「有利賴清德」」，討論聲量777筆，網友表示「下架民進黨?並不是選總統的目標吧!應該選適合台灣的，一張票何其重要，慎重~」。排名第四名的侯友宜 ，主要是TVBS 新聞的FB在討論「民調／侯友宜 藍選民支持度跌破眼鏡！韓國瑜可救？ 他驚吐1句」，討論聲量983筆，網友表示「選人不選黨，支持郭台銘」。