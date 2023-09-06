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雙北登革熱從台南玩回來！社區清空噴藥 民眾誤為詐騙
【文．林冰夏】
新北新增2例本土登革熱病例，分別為三重區24歲男性及永和區57歲女性，分別於8月22日、26日出現發燒、骨關節痛、肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診；此外，台北市也新增2例居住北投區、中山區60多歲男性登革熱本土病例，都有臺南市活動史。
新北衛生局表示，接獲通報後即進行個案居住地、活動地戶外半徑200公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，並進行個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消與孳清。衛生局宣傳要進入民眾家中消毒，請大家離開家裡，民眾還誤以為詐騙，直到看到警察跟在清消人員身後，才放心開門。
新北消防局2日前往個案居住的社區，到住戶進行消毒，許多民眾周六一大早就被叫醒，趕出家門，有民眾以為是詐騙集團。
目前新北本土登革熱病例累計7例，除4例有南部旅遊史外，另外3例與臺南首例本土登革熱個案相同，研判可能透過南部北上觀光之潛藏感染者後感染。
新北衛生局提醒，請民眾務必要配合政府的防治措施，如果有拒絕噴藥者，將《依傳染病防治法》處以新台幣6萬到30萬元罰款，請民眾勿以身試法。
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