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華為Mate60橫空出世 美國手足無措

聯合新聞網／ 獨家報導
華為新手機Mate60橫空出世，話題性十足，開賣後各地華為店大排長龍。 圖／引自微博
華為新手機Mate60橫空出世，話題性十足，開賣後各地華為店大排長龍。 圖／引自微博

【文．邢雲】

在美國商務部長雷蒙多前腳離開北京，往上海移動之際，華為就在深圳發表國產5G新手機Mate60，這一發表不僅讓雷蒙多臉色馬上不悅，美白宮發言人甚至稱中國做法是「霸權主義行徑的表現」。美國的回應讓外界摸不著頭腦，限制高科技出口、下達半導體晶片出口的不是美國嗎？美國不是霸權主義，反倒自行發展晶片、成功突破禁令的成了霸權主義？這是哪門子的強盜邏輯？

華為Mate 60 Pro新手機實測已達5G標準，但在美國一片禁令聲中，中國如何獲取5G晶片？原來，華為手機是「以4G技術、達5G速度」搭載華為麒麟 9000S 行動處理器；但引外界震驚的是，華為不開發表會、不提前宣傳直接開賣，售價 6999 元人民幣，才掀消費者討論潮。

知情人士爆料，中芯國際代工華為麒麟 9000S 行動處理器，生產關鍵仍在美國控制下，要突破非常困難，只因今年美國總統拜登和白宮商務部做出決策，允許為中芯國際提供 license，為華為代工 5nm 晶片，但短時間能成功上市、穩定量產，仍讓美國吃驚。

《華盛頓郵報》2日表示，美方針對華為所設各種制裁，是否未能阻止中國關鍵技術升級？華為這項發展似坐實先前美國晶片公司的警告，即制裁華為無法攔阻中國，反而促使中國加倍努力，打造出替代美國技術的另類辦法。

報導指出，華為發布新機代表中國技術能力的巔峰，機內先進晶片都由中國設計及製造。美方曾在前總統川普任內開始，祭出重重出口管制，希望防止中國出現這項技術躍升，現任總統拜登上升後，至今延續那些禁令。也因此，《華郵》認為選在美國商務部長雷蒙多訪華期間發布新機，是一種挑釁行為。

華為新手機Mate60選在美國商務部長雷蒙多前往上海時開賣，據稱實測後速度和iPhone 15一樣快。 圖／引自微博
華為新手機Mate60選在美國商務部長雷蒙多前往上海時開賣，據稱實測後速度和iPhone 15一樣快。 圖／引自微博

《環球時報》則發社論中說，不管華為宣布預售時機有什麼意圖，許多大陸網民認為手機發布的深層意涵是：「在美國壓力下崛起」，且是向美方展示貿易戰的「失敗」。

總部設在華府的《歐布萊特石橋集團》（Albright Stonebridge Group）科技專家崔歐洛認為，華為發表新機是「對華為過去技術供應商的一記重擊」，那些供應商多半是美企。

「華為新機的重大地緣政治意義是，中方展現他們有可能在缺乏美國技術情況下，完全自行設計及製造手機，其產品可能不像西方同款商品那麼先進，但性能仍相當不錯。」

至於未獲證實的技術門檻，前立委郭正亮認為，華為推出5G手機，有可能是中芯國際用7奈米、以重複曝光做到5奈米的效果。但既使如此也不容易，因重複曝光的成本會比較高。

據報導華為出貨目標是4000萬支，郭正亮認為，美國媒體也公認，華為的5G測速是真的，且跟iPhone 15一樣快 。華為未來的挑戰是持續性，比如4000萬支手機出貨了，後面還有一堆人在等，這就要看華為會不會繼續出貨往前走。

《環球時報》引知情人士透露，Mate60 系列手機如今證明了是使用中國國產 5G 晶片，接下來美國政府會如何反應，也引發各方猜測。

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