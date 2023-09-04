生意興隆 美英軍火商亞洲總部遷往日本

【文．楊俊斌】

隨著亞太軍火需求大增，香港《南華早報》報導，英國航空航天和國防承包商BAE系統公司（BAE Systems）和美國洛克希德·馬丁公司正將其亞洲總部遷至日本。

BAE系統公司是英國傳統的航空航天和軍火企業，BAE亞洲辦事處通訊主管西蒙·阿斯特利表示，該公司計劃於今年年底前將其亞洲業務從馬來西亞轉移到日本，下一步還會將亞洲區總經理調往東京。

BAE公司在英國、日本和義大利聯合開展的「全球空戰系統」（GCAP）下一代戰機項目中扮演核心角色。GCAP項目於去年12月啓動，目的是在2035年推出一款下一代戰機。BAE將總部遷往日本後，有助於強化與該項目的日本參與方三菱重工的合作。

GCAP戰鬥機項目是日本1945以來與美國以外國家展開的首次重大防務合作。日本橫須賀亞太研究委員會執行主任約翰·布拉德福德將其稱為「日本防空系統升級和現代化戰略中的一項關鍵能力。」同時，布拉德福德還不忘炒作所謂「中國威脅」，稱日本獲得先進戰機有助於應對「中國對日本週邊特別是西南諸島空域的挑戰」，他宣稱，「日本上空的空戰以及從日本起飛的戰機對於（台海衝突）結果至關重要」。

愛國者三型防空飛彈。 圖／取自新華網

全球最大的航空航天和國防承包商——洛克希德·馬丁公司也於近期已將其亞洲戰略總部從新加坡轉移至日本，並將在那裡管理韓國、台灣地區等市場的業務。洛克希德·馬丁公司對外表示，其在日本東京一直設有辦事處，將亞洲戰略總部轉移到日本的動作，「反映了對印太地區戰略安全的承諾，以支持我們客戶的關鍵使命，保持領先於新出現的威脅」。

洛克希德·馬丁公司是日本F-35戰機以及「愛國者-3」防空系統的主要承包商。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院高級研究員科林·許指出，洛克希德·馬丁公司的動作是「商業與政治因素綜合作用下的結果」。