AI超越最優秀數學家？丘成桐：AI不會代替人類思維

【文．陸懷恩】

人工智慧（AI）發展已成為繼電腦、互聯網後，影響21世紀發展方向最關鍵項目，很多人疑問，具超強演算能力的AI，是否可能哪天就超越人類最優秀的數學家了。對此，著名數學家、國際基礎科學大會主席丘成桐認為，從目前看，AI無法識別幾何背後的定律，更無法識別數學與其他科學間的關聯；他說，AI不會代替人類思維。

暑假即將結束，國際知名數學家、擔任兩岸院士的丘成桐，稍早參加大陸首屆基礎科學大會青少年專場活動「科學家面對面」現場，和一批來自高中和大學的青年學子與在場科學家，進行一場探究式的學術討論交流。

現場，在談到數學發展趨勢時，現任大陸中科院院士、中科院數學與系統科學研究院副院長的張平指出，數學的各分支交叉融合，關係越來越緊密，也促進了數學學科本身的發展。丘成桐說，數學的各個分支都是融合一起的，各個分支都學好了，才能有能力處理不同場合出現的數學問題。

在回答學生提到「學習過程中感到迷茫」問題時，廣東中山大學教授朱熹平指出，學習不一定是學一遍就能學會的，學習過程中不僅要反覆學習，還要不斷與其他人討論、交流，把不會的地方講出來，直到真正掌握。

科學研究路上遇到困難時，如何調整情緒？對此，香港中文大學數學研究所執行所長辛周平表示，做研究遇到問題是普遍現象，這時需要多和他人交流，每個人看問題角度都不同，或許別人觀點會給你帶來不同看法。丘成桐則表示，當學習遇到問題，可以多看一些書，多聽一些演講，尤其是大師的演講，他們的想法很可能帶給你啟迪。

北大、清華聯合中國科協青少年科技中心共同舉辦「科學家面對面」，提供大陸青少年對科學的進一步了解。 圖／取材鳳凰網

朱熹平指出，學術研究道路很漫長，要跑得遠需經歷漫漫征途。在這條路上，往往收穫成功的時刻是比較少的，大部分時間可能要經歷失望或者苦惱。他勉勵青年學子沉住心，在長時間的歷練中成長得更好。

張平表示，基礎研究難度高、耗時長，只有持之以恆、持續攻關，才能產出具有世界影響的重大原創型成果。

這是大陸舉辦的首屆「國際基礎科學大會」青少年系列活動，由北大、清華大學等校，聯合中國科協青少年科技中心共同舉辦。目前，清華大學特別在學校成立丘成桐數學科學中心。