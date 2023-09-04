郭台銘副手黑白來？ 總統候選人聲量維持第一
【文．楊雪妍】
郭台銘參選後，昨(3)日仍雄踞各大版面，原來郭董比柯文哲更會創造議題，就連副手人選也丟出個「高知名度、熱心慈善公益、女性」的三條件，讓媒體猜個夠，於是郭董繼續蟬聯第一名。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/3到9/4的潛在候選人聲量排名郭台銘維持第一名，聲量是34,136，第二名是賴清德，聲量是27,471 (上升1)，第三名是柯文哲，聲量是24,221 (上升1)，第四名是侯友宜，聲量是12,176(下降2)。
根據 QuickseeK的調查，郭台銘位居第一名，主要是聯合新聞的FB在討論「因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」林志玲回應了」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有4685筆，網友表示「黑白來」、「這，真的是近期，看到最好笑的笑話 以為誰都可以當副手喔？」、「高虹安也不錯。」。
而總統候選人聲量排名第二名的賴清德和第四名的侯友宜，則沒有登上選情熱議的前五名。第三名的柯文哲，主要是ptt的Gossiping在討論「柯文哲最新民調15.1% 她分析：台北市成為軟肋」，討論聲量15795筆，網友表示「dpp花錢灑幣買票還是有用」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言