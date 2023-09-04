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郭台銘副手黑白來？ 總統候選人聲量維持第一

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．楊雪妍】

郭台銘參選後，昨(3)日仍雄踞各大版面，原來郭董比柯文哲更會創造議題，就連副手人選也丟出個「高知名度、熱心慈善公益、女性」的三條件，讓媒體猜個夠，於是郭董繼續蟬聯第一名。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/3到9/4的潛在候選人聲量排名郭台銘維持第一名，聲量是34,136，第二名是賴清德，聲量是27,471 (上升1)，第三名是柯文哲，聲量是24,221 (上升1)，第四名是侯友宜，聲量是12,176(下降2)。

根據 QuickseeK的調查，郭台銘位居第一名，主要是聯合新聞的FB在討論「因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」林志玲回應了」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有4685筆，網友表示「黑白來」、「這，真的是近期，看到最好笑的笑話 以為誰都可以當副手喔？」、「高虹安也不錯。」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德和第四名的侯友宜，則沒有登上選情熱議的前五名。第三名的柯文哲，主要是ptt的Gossiping在討論「柯文哲最新民調15.1%　她分析：台北市成為軟肋」，討論聲量15795筆，網友表示「dpp花錢灑幣買票還是有用」。

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