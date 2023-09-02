環時社評：美為台設置佈滿利刃但鋪上鮮花的陷阱

【文．陸懷恩】

美總統拜登在美東時間8月30日通報，首次通過「外國軍事融資計畫」，對台提供總值8000萬美元軍援。對此，《環球時報》發表社評指出，美國正精心給台灣設置一個佈滿利刃的陷阱，並鋪上鮮花和蜜餞來引誘本來就心懷鬼胎的民進黨當局上套，更顯示華盛頓正急不可耐把軍援烏克蘭模式，套到台灣頭上。

無論是拜登7月底動用「總統撥款權」為台提供軍援，或這次通過「外國軍事融資計畫」軍援台灣，必然激怒北京。《環時》社評指出，一個打破先例的惡劣之處在於，美國「外國軍事融資計畫」通常都是為主權獨立國家所安排，美國國會此前批准的是未來5年每年對台援助金額最多可達20億美元。

社評稱，雖然這次金額不算多，但其行為性質惡劣又嚴重，意味美國在干涉台灣問題上又跨過一道門檻、越過一道紅線。美國以切香腸方式，逐步掏空「一中原則」，干涉手段的增多及干涉力度的加強，對台灣來說無異於一場致命風暴的醞釀與漸行漸近。

社評指出，自2020年以來台灣就是美國武器最大買家，美國對台軍售不斷在升級，現在又玩出新花樣。對台無償軍援就像一個老奸巨猾的賣家設計的贈品，這個賣家盯上的不只是台灣口袋裡的金元，還有「以台制華」的地緣政治價值。透過對台軍售，美國有意識地在台灣地區實施「豪豬戰略」，它需要的是讓台灣變成一艘插著星條旗的軍艦，而炮口對向大陸，不僅想以此對抗兩岸統一進程，還可讓美國軍工複合體持續進行收割。

值得注意的是，社評說，無論對台軍售還是所謂「援助」，賣給台灣什麼武器、以什麼價格賣、何時賣、賣多少，全都是美國說了算。民進黨當局不僅沒有任何議價權，甚至連知情權都沒有，只能等著華盛頓「官宣」。

此前還有美國空軍直接「替台灣下單」，購買無人機的離譜事件。社評表示，據稱台灣方面是看到新聞才知道自己定了4架無人機；台灣媒體人吐槽說，美國直接塞過來，台灣付錢就是，「世界上還有比這更荒唐的合同嗎？」

社評表示，中國之所以不承諾放棄使用武力，其中一個主要原因就是針對境外干涉勢力。美國在亞太的投入都是經過精心計算、被認為有最高性價比的「投資」，但中國捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志，不是可以被「計算」的，也不是任何壓力可以威懾的。

在「外國軍事融資計畫」宣布對台軍援後，中共國防部發言人吳謙說，「美對台軍援軍售，養肥的只是美軍工複合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。」大陸學界則表示，拜登政府上台後加快對台軍售和軍援頻率，一方面是加強對民進黨當局的軍事力量支援，同時在台灣領導人選舉即將舉行之際，也是在政治上為「台獨」勢力撐腰打氣，以鼓動其對抗所謂的「大陸軍事威懾」。