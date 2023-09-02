快訊

染新冠肺炎康復後腦霧、疲勞揮之不去 英研究：恐與血栓有關

不斷更新／海葵襲來有颱風假？4縣市明停班課 北北基桃也宣布了

進口雞蛋問題延燒…超思是誰？農業部曝背景：絕非一人公司

環時社評：美為台設置佈滿利刃但鋪上鮮花的陷阱

聯合新聞網／ 獨家報導
針對美國對台實施「外國軍事融資計畫」，環時認為就是要激怒北京，讓台灣變成一條插著星條旗的軍艦。圖為中共對台演習場景。 網易
針對美國對台實施「外國軍事融資計畫」，環時認為就是要激怒北京，讓台灣變成一條插著星條旗的軍艦。圖為中共對台演習場景。 網易

【文．陸懷恩】

美總統拜登在美東時間8月30日通報，首次通過「外國軍事融資計畫」，對台提供總值8000萬美元軍援。對此，《環球時報》發表社評指出，美國正精心給台灣設置一個佈滿利刃的陷阱，並鋪上鮮花和蜜餞來引誘本來就心懷鬼胎的民進黨當局上套，更顯示華盛頓正急不可耐把軍援烏克蘭模式，套到台灣頭上。

無論是拜登7月底動用「總統撥款權」為台提供軍援，或這次通過「外國軍事融資計畫」軍援台灣，必然激怒北京。《環時》社評指出，一個打破先例的惡劣之處在於，美國「外國軍事融資計畫」通常都是為主權獨立國家所安排，美國國會此前批准的是未來5年每年對台援助金額最多可達20億美元。

社評稱，雖然這次金額不算多，但其行為性質惡劣又嚴重，意味美國在干涉台灣問題上又跨過一道門檻、越過一道紅線。美國以切香腸方式，逐步掏空「一中原則」，干涉手段的增多及干涉力度的加強，對台灣來說無異於一場致命風暴的醞釀與漸行漸近。

社評指出，自2020年以來台灣就是美國武器最大買家，美國對台軍售不斷在升級，現在又玩出新花樣。對台無償軍援就像一個老奸巨猾的賣家設計的贈品，這個賣家盯上的不只是台灣口袋裡的金元，還有「以台制華」的地緣政治價值。透過對台軍售，美國有意識地在台灣地區實施「豪豬戰略」，它需要的是讓台灣變成一艘插著星條旗的軍艦，而炮口對向大陸，不僅想以此對抗兩岸統一進程，還可讓美國軍工複合體持續進行收割。

值得注意的是，社評說，無論對台軍售還是所謂「援助」，賣給台灣什麼武器、以什麼價格賣、何時賣、賣多少，全都是美國說了算。民進黨當局不僅沒有任何議價權，甚至連知情權都沒有，只能等著華盛頓「官宣」。

此前還有美國空軍直接「替台灣下單」，購買無人機的離譜事件。社評表示，據稱台灣方面是看到新聞才知道自己定了4架無人機；台灣媒體人吐槽說，美國直接塞過來，台灣付錢就是，「世界上還有比這更荒唐的合同嗎？」

社評表示，中國之所以不承諾放棄使用武力，其中一個主要原因就是針對境外干涉勢力。美國在亞太的投入都是經過精心計算、被認為有最高性價比的「投資」，但中國捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志，不是可以被「計算」的，也不是任何壓力可以威懾的。

在「外國軍事融資計畫」宣布對台軍援後，中共國防部發言人吳謙說，「美對台軍援軍售，養肥的只是美軍工複合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。」大陸學界則表示，拜登政府上台後加快對台軍售和軍援頻率，一方面是加強對民進黨當局的軍事力量支援，同時在台灣領導人選舉即將舉行之際，也是在政治上為「台獨」勢力撐腰打氣，以鼓動其對抗所謂的「大陸軍事威懾」。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

替川普報仇…共和黨擬推動彈劾拜登 白宮：恐適得其反

繼承川普政策 拜登擁抱保護主義

藥物過量年奪11萬條人命 美撥款逾百億元防治

逼美方加速出售F-35 台灣自行研發新戰機

相關新聞

環時社評：美為台設置佈滿利刃但鋪上鮮花的陷阱

美總統拜登在美東時間8月30日通報，首次通過「外國軍事融資計畫」，對台提供總值8000萬美元軍援。對此，《環球時報》發表社評指出，美國正精心給台灣設置一個佈滿利刃的陷阱，並鋪上鮮花和蜜餞來引誘本來就心懷鬼胎的民進黨當局上套，更顯示華盛頓正急不可耐把軍援烏克蘭模式，套到台灣頭上。

國防部長邱國正不該只想到要打仗

國防部長邱國正日前出席「向國軍致敬餐會」時強調，面對共軍對我挑釁，國軍會以「備戰而不求戰，應戰而不避戰」的態度，守護國家安全；未來一旦進入台澎防衛作戰，邱表示「國軍只有亡將，沒有降軍」，這是絕對不會改變的。壯哉斯言！這句話應該會讓蔡總統及民進黨官員聽了萬分動容和感激涕零，但對國軍基層官兵及台灣老百姓則不知會有何想法？

大陸首架隱形轟炸機 轟-20即將首飛

中國國內關於轟-20的信息，除在2021年的珠海航展上，中國空軍發言人申進科大校說，中國空軍即將踏入戰略空軍門檻，以及中航工業部門發佈的相關信息當中，出現過一點概念化的圖片之外，沒有任何正式的消息發佈。

台流爆增？海基會協處預算半年用光

大陸歷經3年疫情折騰，經濟榮景已大不如前，今年初疫後經濟復甦現象也不如預期，導致政府不斷推出利多政策，但經濟恢復速度宛如牛步，對在大陸經商的台商影響也比預期大。海基會副秘書長兼發言人蔡孟君31日表示，今年前7月海基會接獲60起「滯陸國人」案件，已達去年總件數7成，陸委會補助的協處預算已在上半年用光，如今只能利用別處預算來替補，顯示疫後大陸「台流」現象比往年都嚴重。

陸航空業三大龍頭 上半年虧538億 赴陸旅遊業蕭條

據《自由亞洲電台》報導，大陸多家航空公司近日發佈年報，其中，國航、東航及南方航空等三大龍頭企業，今年上半年合計虧損逾125億（人民幣，下同，約台幣538億元）。此外，航空業虧損表明，外國人赴陸觀光旅遊業也出現蕭條景象。

日網「最美華人女星」排行 台灣只有她進前十名

經常對各種娛樂話題進行網路調查的日本網站「みんなのランキング」，日前針對日本人心目中的「最美華人女星」進行評選，入選的名單中前十名有9位是中國女星，而台灣唯一入榜的是第一名模林志玲，日本網友大讚她擁有「世界第一的溫柔笑臉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦