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陸航空業三大龍頭 上半年虧538億 赴陸旅遊業蕭條

聯合新聞網／ 獨家報導
根據大陸航空公司半年報披露，大陸國航、東航及南航三大龍頭都呈虧損。圖為去年底大陸自製C919型飛機交付東航使用。 中新社
根據大陸航空公司半年報披露，大陸國航、東航及南航三大龍頭都呈虧損。圖為去年底大陸自製C919型飛機交付東航使用。 中新社

【文．邢雲】

據《自由亞洲電台》報導，大陸多家航空公司近日發佈年報，其中，國航、東航及南方航空等三大龍頭企業，今年上半年合計虧損逾125億（人民幣，下同，約台幣538億元）。此外，航空業虧損表明，外國人赴陸觀光旅遊業也出現蕭條景象。

據「中國國際航空公司」8月30日發佈業績半年報顯示，該公司上半年的淨利潤虧損達34.5億元，上年同期淨虧損為194.4億元。「中國東方航空公司 半年報披露，公司上半年淨利潤虧損62.5億元，上年同期淨虧損187.4億元；「南方航空公司」半年報顯示，公司上半年淨利潤虧損約28.8億元，上年同期淨虧損約114.9億元。上述中國三大航空公司上半年合計虧損達到125.8億元，但比起去年同期已屬減虧。

除三大航空公司外，規模較小的「海南航空」今年上半年也淨虧16.09億元，上年同期淨虧損128.37億元；「華夏航空」上半年淨利潤虧損7.52億元，上年同期淨虧損9.53億元。

對於運營虧損原因，大陸三大航空都表示，主要是受國際航班恢復不及預期、人民幣兌美元匯率貶值等因素影響。其中，南航還提到，國內市場供過於求，及油價保持高位波動等因素。

同時，與航空運營密切相關的涉外旅遊業，也出現蕭條景象，北京、上海上半年入境人數僅恢復一成。《財經》引述大陸統計局數據，今年1至6月，北京市入境遊客僅40.79萬人，不到2019年全年的11％；上海市入境遊客數量124.15萬人，僅佔2019年全年的13.8％。

大陸文旅部報告顯示，今年第一季全大陸旅行社入境旅遊接待人次僅5.2萬，而2019年同期則為370萬人。而根據航班管理機構提供《財經》的數據顯示，2023年7月入境大陸前5名出發地區和國家為：香港、澳門、泰國、日本及韓國。

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