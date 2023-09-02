日網「最美華人女星」排行 台灣只有她進前十名

【文．林齊萩】

經常對各種娛樂話題進行網路調查的日本網站「みんなのランキング」，日前針對日本人心目中的「最美華人女星」進行評選，入選的名單中前十名有9位是中國女星，而台灣唯一入榜的是第一名模林志玲，日本網友大讚她擁有「世界第一的溫柔笑臉」。

這次「最美華人女星」調查，總計約2000名日本網友參與，針對42位華人女星進行投票，中國女星楊冪拿下冠軍，被封為「新疆女神」迪麗熱巴居次，第3至5名依序為被封為范冰冰、Angelababy（楊穎）及林志玲，第6到10名分別為孫儷、劉詩詩、唐嫣、吳謹言、章子怡。

林志玲是唯一入選前十名的台灣女星，日本網友對林志玲有極高評價，大讚她擁有「世界第一的溫柔笑臉」，直呼「光是看著笑容的瞬間就喜歡上了」，更表示外貌說是25歲也不為過。尤其是她與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA的甜蜜婚姻，讓日本網友一致認為是天生一對。

前十名以外，台灣女星徐若瑄與林依晨分別拿下第11、12名，徐若瑄在日本擁有一定的知名度，台北市觀光傳播局還找她化身台北對日觀光大使，邀日本旅客暢遊「好久不見的台北」。