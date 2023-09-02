蔡慧玲分析冷氣墜落砸女大生案 工人無殺害意圖屬過失致死罪

【文．林平詩】

今年七月黃姓女大生在板橋等公車時，不幸遭17樓冷氣機墜下砸死案件，法務部與犯罪被害人保護協會啟動協助家屬申請犯罪被害補償，新北地檢署29日下午開會審議，認為女大生係因犯罪行為致死，一致決定補償家屬新台幣180萬元。

本刊特別請教財團法人台灣尤努斯基金會董事長、群景法律事務所所長-蔡慧玲律師，就施工失誤的肇事者，施工雇主、施工工人、屋主，誰要來負擔賠償呢？賠償金額怎麼計算？從這幾個面向分析法律責任問題。

蔡律師表示，依民法侵權行為之規定，應由裝設冷氣之工人負損害賠償責任，但因考量到受僱人執行職務之行為，性質上亦屬雇主之行為，且實際上通常雇主也較有資力，因此依民法規定，該工人裝設冷氣執行職務所為之侵害，其雇主也須與該工人負連帶賠償責任，因屋主請冷氣師傅裝設冷氣，性質上應屬民法之承攬行為，如屋主對裝設冷氣的指示或定作沒有過失，原則上應不負損害賠償責任。

賠償金部分，被害者家屬可依民法請求裝設冷氣的工人及其雇主連帶賠償殯葬費、扶養費用以及精神慰撫金，其賠償數額一般而言，殯葬費、扶養費係以實際支出之數額為準，至於精神慰撫金實務上則是參酌兩造之社會地位、經濟狀況等一切情況綜合判斷。

末查，報導中裝設冷氣的工人向警方供稱，當時以為已經安裝固定好了才會鬆手，沒想到冷氣竟會整台直接掉下去，坦承應是粗心未將螺絲鎖好才會造成意外。依該報導所載，工人主觀上應無殺害被害人之故意，因此檢方以過失致死罪起訴裝設冷氣的工人。