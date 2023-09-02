日本抗通縮25年 通膨目標在望

【文．林齊萩】

日本政府29日公布2023年度的經濟財政報告指出，物價和工資成長持續上漲，25年來對抗通貨緊縮的戰役可能已走到「轉折點」，顯見日本當局對經濟擺脫長期停滯深具信心。而日股近期也迎來30年來最好的表現。

綜合媒體報導，日本政府在報告中表示，自2022年春季以來，日本物價、薪資漲幅擴大，這些變化表明，日本經濟在與通貨緊縮長達25年鬥爭中，正到一個轉折點。「我們不應該駁斥以下事實，那就是脫離通縮的機會之窗或許已開啟。」但報告中並沒有提到日本已完全消除通縮捲土重來的風險。

報告指出，在確定通膨趨勢時，最重要的是要關注服務業價格，這通常比商品物價更能反映國內需求和工資趨勢。在去年的報告中，除了少數食品、能源相關產品外，通膨率仍較低。

日本央行（日銀，Bank of Japan）最近也呼應了日本政府的樂觀看法，日銀表示，企業價格和工資正出現變化，可能替日本退出大規模財政和貨幣支持一事鋪平道路。

不過，日本政府並未正式宣告結束通縮，因為這不僅需潛在的物價上漲，還要看到日本不會重返物價下滑的明確跡象。報告中表示，仍需要消除困擾家庭和企業的「通縮心態」，並稱政府必須與日銀密切合作，以實現持續的工資成長。

自 2001 年正式宣布進入通縮狀態以來，日本政府就把終結物價下跌列為政策優先事項，這不但促成多年來的財政刺激措施，也迫使央行持續推動超寬鬆貨幣政策。

日本央行審議委員田村直樹日前表示，在實施了十年的大規模貨幣刺激政策之後，央行通膨目標「明顯在望」，暗示日銀明年可能改變貨幣立場，終結超寬鬆政策。

日本擺脫長年通縮在望，日本股市也迎來30年來最好的表現，日股今年以來屢創新高，外資持續加碼日股，截至上半年持股占上市公司市值超過30%。而支撐日股多頭走勢的長期利多因素就是「通貨復膨」。