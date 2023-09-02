國防部長邱國正不該只想到要打仗

【文．譚再利】

國防部長邱國正日前出席「向國軍致敬餐會」時強調，面對共軍對我挑釁，國軍會以「備戰而不求戰，應戰而不避戰」的態度，守護國家安全；未來一旦進入台澎防衛作戰，邱表示「國軍只有亡將，沒有降軍」，這是絕對不會改變的。壯哉斯言！這句話應該會讓蔡總統及民進黨官員聽了萬分動容和感激涕零，但對國軍基層官兵及台灣老百姓則不知會有何想法？

過去邱部長曾多次發出豪語，他提及96年台海危機時，曾對讀國中的兒子說，「台灣發生戰爭，你只有兩個選擇：一個，在家裡面等老爸光榮歸來；一個，到戰場上去找你老爸屍體。」如此悲壯的言語，實在令人動容。再者，邱部長在答詢立委「如果中共武力犯台，我們能撐多久」時，他的回答是「你想打多久，我陪你打多久，絕對奉陪到底」。

邱國正豪語不斷

有媒體分析報導指出，依據國防部《112年中共軍力報告書》研判，中共國家主席習近平將在2023到2028第3任期內，推動解決台灣問題進程，中共犯台的可能性及軍事衝突風險增高。若依此判斷，2021年4月，英國《經濟學人》雜誌形容「台灣是世界上最危險的地區」，以及邱部長也曾表示，台灣面對的周邊情勢，是他「從軍40年以來最為嚴峻的一次」等情，兩岸關係現正處於兵凶戰危境地一點都不假。

前國安會秘書長，也是高邱國正10個年班的學長丁渝洲，曾經在許多場合強調國軍的「精神戰力」至為重要，提升官兵袍澤精神戰力，進而促進軍民真正團結，才能產生力量嚇阻敵人。然而目前國軍基層士官與士兵的「編配比」嚴重失衡，而兵力「編現比」在去年已下滑至82％；復以軍隊士氣不高、軍紀敗壞、管理混亂，真不知這樣的軍隊要如何保國衛民，更別提走上戰場。

軍人要知道為何而戰

雖然有句話說「軍人的事業在戰場」，但更為重要的是軍人要知道「為誰而戰、為何而戰」。邱部長應該深思為何共軍要對我挑釁？過去馬政府時代我們為何沒有聽到當時的國防部長說過類似邱部長的話？邱當年出任支持台獨的民進黨政府國防部長，讓他的同學頗不以為然；如今在各種悲壯豪語之外，邱也必須高呼「國軍官兵絕對不會為台獨而戰」，展現革命軍人恪遵憲法及擁護中華民國的立場，

邱部長剛滿70歲，他的軍旅生涯歷經陸軍司令、參謀總長、退輔會主委及國安局長等重要職務，可謂軍人的「人生勝利組」。他喊出的話語，讓人感覺好像國軍已經有充分準備與共軍對幹，聽起來「很爽」，尤其是對涉世未深的年輕人。然而古人云：「以小事大以智」，我們的主政者應該時刻想到要如何「避戰」及「改善兩岸關係」，這才是人民與國家之福。

眾人皆知，中共不會為了急於統一而發動戰爭，但共軍會為了反對台獨不惜一戰。在台海兵凶戰危之際，兩岸已經「失聯甚久」，雙方誤判極可能引發戰爭。邱部長不應只是強調國軍加強備戰，也應該向蔡總統提出建議，甚至是警告。邱的豪語雖然令人動容，若因民進黨政府不斷挑釁中共，被迫要打一場毫不值得的戰爭，不知道邱的部屬是否願意一道奉陪？畢竟不是他一個人說的話就算數。 ※以上言論不代表獨家報導立場※