快訊

染新冠肺炎康復後腦霧、疲勞揮之不去 英研究：恐與血栓有關

不斷更新／海葵襲來有颱風假？4縣市明停班課 北北基桃也宣布了

進口雞蛋問題延燒…超思是誰？農業部曝背景：絕非一人公司

大陸首架隱形轟炸機 轟-20即將首飛

聯合新聞網／ 獨家報導
研製轟20的西安飛機工業集團在宣傳片「大國起飛」片尾留下的新戰機身影。 取自西安飛機工業集團官網
研製轟20的西安飛機工業集團在宣傳片「大國起飛」片尾留下的新戰機身影。 取自西安飛機工業集團官網

【文．楊俊斌】

中國國內關於轟-20的信息，除在2021年的珠海航展上，中國空軍發言人申進科大校說，中國空軍即將踏入戰略空軍門檻，以及中航工業部門發佈的相關信息當中，出現過一點概念化的圖片之外，沒有任何正式的消息發佈。

大多數相關信息來自美國媒體，最近俄羅斯媒體也加入了轟-20研發情況的猜測，俄羅斯是除了美國以外，真正擁有戰略轟炸機的大國。

俄羅斯《自由媒體網》爆料關於轟-20研發的重大進展，宣稱中國空軍正在為轟-20戰略轟炸機首飛測試進行準備，不久後便會正式亮相，轟-20的一旦問世，有機會成為最現代化的戰略轟炸機之一。

美國軍事媒體《1945》的猜測，轟-20的航程可達到一萬公里以上，可以媲美美國的B-52H轟炸機15000公里的航程，和俄羅斯的圖-95MS轟炸機14500公里的航程。

如果真有這樣的航程，配備射程1500公里的對陸巡弋飛彈的轟-20的打擊範圍完全可以構到美國本土沿海地區陸地。

美媒認為，轟-20必然會是和美國的B-2、B-21一樣的隱形轟炸機。從中國空軍殲-20的隱形技術，中方的隱形技術先進，美國《1945》網站還認為，轟-20的隱形能力可能會超過B-2，甚至不亞於美國將在2025年才能裝備的B-21。

老舊的轟-6K的載彈量是12噸，美俄現有戰略轟炸機的載彈量在25噸以上，轟-20的載彈量應該也不會少於25噸。

蘇聯/俄羅斯主要的設計思路是，讓轟炸機要能進行高速突防，設計出全球速度最快的轟炸機圖-160。美國的設計側重於隱形突防，因此美國有了B-2和B-21。

轟-20有可能吸收美、俄兩家的長處，綜合隱形與超音速突防相結合的超音速隱形轟炸機。如果能實現，轟-20將成為世界上獨特的先進轟炸機之一。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

男籃世界盃／中場1分落後 愛德華下半場17分助美國逆轉

DeepMind創辦人：美國應對輝達AI晶片銷售實施道德規範

U18世界盃／美國險勝荷蘭 雷納敲勝利打點把自己變勝投

美眾院軍委會副主席：任何對台攻擊 美國一定堅定回應

相關新聞

環時社評：美為台設置佈滿利刃但鋪上鮮花的陷阱

美總統拜登在美東時間8月30日通報，首次通過「外國軍事融資計畫」，對台提供總值8000萬美元軍援。對此，《環球時報》發表社評指出，美國正精心給台灣設置一個佈滿利刃的陷阱，並鋪上鮮花和蜜餞來引誘本來就心懷鬼胎的民進黨當局上套，更顯示華盛頓正急不可耐把軍援烏克蘭模式，套到台灣頭上。

國防部長邱國正不該只想到要打仗

國防部長邱國正日前出席「向國軍致敬餐會」時強調，面對共軍對我挑釁，國軍會以「備戰而不求戰，應戰而不避戰」的態度，守護國家安全；未來一旦進入台澎防衛作戰，邱表示「國軍只有亡將，沒有降軍」，這是絕對不會改變的。壯哉斯言！這句話應該會讓蔡總統及民進黨官員聽了萬分動容和感激涕零，但對國軍基層官兵及台灣老百姓則不知會有何想法？

大陸首架隱形轟炸機 轟-20即將首飛

中國國內關於轟-20的信息，除在2021年的珠海航展上，中國空軍發言人申進科大校說，中國空軍即將踏入戰略空軍門檻，以及中航工業部門發佈的相關信息當中，出現過一點概念化的圖片之外，沒有任何正式的消息發佈。

台流爆增？海基會協處預算半年用光

大陸歷經3年疫情折騰，經濟榮景已大不如前，今年初疫後經濟復甦現象也不如預期，導致政府不斷推出利多政策，但經濟恢復速度宛如牛步，對在大陸經商的台商影響也比預期大。海基會副秘書長兼發言人蔡孟君31日表示，今年前7月海基會接獲60起「滯陸國人」案件，已達去年總件數7成，陸委會補助的協處預算已在上半年用光，如今只能利用別處預算來替補，顯示疫後大陸「台流」現象比往年都嚴重。

陸航空業三大龍頭 上半年虧538億 赴陸旅遊業蕭條

據《自由亞洲電台》報導，大陸多家航空公司近日發佈年報，其中，國航、東航及南方航空等三大龍頭企業，今年上半年合計虧損逾125億（人民幣，下同，約台幣538億元）。此外，航空業虧損表明，外國人赴陸觀光旅遊業也出現蕭條景象。

日網「最美華人女星」排行 台灣只有她進前十名

經常對各種娛樂話題進行網路調查的日本網站「みんなのランキング」，日前針對日本人心目中的「最美華人女星」進行評選，入選的名單中前十名有9位是中國女星，而台灣唯一入榜的是第一名模林志玲，日本網友大讚她擁有「世界第一的溫柔笑臉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦