大陸首架隱形轟炸機 轟-20即將首飛

【文．楊俊斌】

中國國內關於轟-20的信息，除在2021年的珠海航展上，中國空軍發言人申進科大校說，中國空軍即將踏入戰略空軍門檻，以及中航工業部門發佈的相關信息當中，出現過一點概念化的圖片之外，沒有任何正式的消息發佈。

大多數相關信息來自美國媒體，最近俄羅斯媒體也加入了轟-20研發情況的猜測，俄羅斯是除了美國以外，真正擁有戰略轟炸機的大國。

俄羅斯《自由媒體網》爆料關於轟-20研發的重大進展，宣稱中國空軍正在為轟-20戰略轟炸機首飛測試進行準備，不久後便會正式亮相，轟-20的一旦問世，有機會成為最現代化的戰略轟炸機之一。

美國軍事媒體《1945》的猜測，轟-20的航程可達到一萬公里以上，可以媲美美國的B-52H轟炸機15000公里的航程，和俄羅斯的圖-95MS轟炸機14500公里的航程。

如果真有這樣的航程，配備射程1500公里的對陸巡弋飛彈的轟-20的打擊範圍完全可以構到美國本土沿海地區陸地。

美媒認為，轟-20必然會是和美國的B-2、B-21一樣的隱形轟炸機。從中國空軍殲-20的隱形技術，中方的隱形技術先進，美國《1945》網站還認為，轟-20的隱形能力可能會超過B-2，甚至不亞於美國將在2025年才能裝備的B-21。

老舊的轟-6K的載彈量是12噸，美俄現有戰略轟炸機的載彈量在25噸以上，轟-20的載彈量應該也不會少於25噸。

蘇聯/俄羅斯主要的設計思路是，讓轟炸機要能進行高速突防，設計出全球速度最快的轟炸機圖-160。美國的設計側重於隱形突防，因此美國有了B-2和B-21。

轟-20有可能吸收美、俄兩家的長處，綜合隱形與超音速突防相結合的超音速隱形轟炸機。如果能實現，轟-20將成為世界上獨特的先進轟炸機之一。