全球軍力排名 印度衝到老四、法國淪落第九

【文．楊俊斌】

今年的全球軍力排名，有些出乎意料，很多老牌西方強國的排名大幅下滑，而亞洲國家的排名卻迅速上升，特別是印度竟排到第四，而法國淪落到第九，曾發動過兩次世界大戰的德國，更滑落到25位。

美國智庫網站「全球火力」（Global Fire Power，GFP）最新公布的「2023年全球軍力排名報告」，該網站統計各國「用常規手段在陸地、海洋和空中作戰的潛在作戰能力」，其計算公式主要參考「人力、設備、自然資源、財政和地理方面等60多個因素」，並通過比對，綜合得出一個指數，而指數越小，則該國的軍事力量越強大，完美的軍力得分為零。

在這份報告中，美國以0.0712分穩居第一，俄羅斯以0.002分的差距（即0.0714）位列第二，而中國以0.0722分拿下第三名。意外的是，印度今年衝到第四，而老牌列強之一的「大英帝國」輸給曾是自己殖民地的印度，勉強擠進前五名，韓國排名第六、巴基斯坦第七、日本第八、法國第九、義大利第十。已丟失五分之一領土的烏克蘭還能位列第15名，比去年還上升一名，而長時間被視為歐洲軍事強國的德國，令人驚訝地落到第25名，連前20都進不去。

亞洲國家有中國、印度、韓國、巴基斯坦、日本擠進前十強。 翻攝Global Fire Power網站

從這次公布的數據，亞洲國家排名明顯上升，而歐洲傳統開發國家則大幅滑落。在前十強中，有中國、印度、韓國、巴基斯坦、日本等5個亞洲國家，佔了一半；而在10至20名中，還有土耳其、印尼、伊朗、以色列、越南這5國，另外巴西、埃及也榜上有名，這在以往的排名中非常罕見。

雖稱為「自衛隊」，但日本的軍事力量之強大，早已經超出了「自衛」的範疇。全球軍力排名會出現這樣的變化，其實客觀上和各國綜合國力的此消彼長有很大關係，歐美國家的綜合國力近期出現衰退趨勢。特別是俄烏戰爭爆發後，一下子撕掉了西方國家「發達」的畫皮。

在俄烏戰爭中，北約31國全力支持烏克蘭，給予超過1600億美元的各項援助，提供數不清的武器彈藥，但戰爭打到現在，烏克蘭不但損失數十萬青壯年，還丟失了東烏領土。

雖然西方國家的媒體一再宣揚其武器裝備的技術水平，比俄制武器更為先進，但是從實戰效果來看，無論是「標槍」反坦克飛彈、M777榴彈炮、「海馬斯」火箭炮還是「豹2」和「挑戰者2」坦克，這些武器的神話都在俄烏戰場被一一粉碎。實戰成績如此糟糕，顯然讓西方人不好意思再把自己排在全球武裝力量的前列，現在北約裝備在戰場上的表現如此差，即便強行往自己臉上貼金，也不能讓人信服。

其實全球軍力排名還忽略一個問題—後勤保障能力，如今中國是全球武器彈藥生產最多的國家，例如，產出全球約70%的155毫米砲彈，就連強權美國每年都要從中國進口大量的各式彈藥；美軍手中平均每9發子彈，就有一發是「中國製造」，如果按軍火產能統計，恐怕北約和俄羅斯加起來，也未必有中國這麼強。