美擴大AI晶片禁令 對中「脫鉤」仍不易

【文．林齊萩】

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）本周提交的一份監管文件顯示，美國已將輝達A100、H100等高階AI晶片的出口限制範圍，由原先的中國擴及部分中東國家。外界解讀這是為防止這些晶片從中東買家轉給中國。消息一出，先前傳出接獲中東訂單的台廠恐受拖累。此外，許多證據顯示，美國想「脫鉤」中國並不易，其供應鏈仍高度依賴中國。

有外媒指出，美方擴大高接AI晶片出口限制，是為了加重打擊中國發展AI的野心。輝達在監管文件中提到：「在公司2024會計年度第2季度，美國政府通知我們，指出銷往特定客戶及中東和其他一些地區的A100和H100產品系列，需經額外的許可。」輝達的A100和H100晶片是設計用來加速機器學習，輝達強調，不會對公司業績造成「立即且實質的影響」。

不過，輝達沒具體說明有哪些中東國家受限制，以及限制的理由。截至7月30日的最近一季，輝達營收135億美元多數來自美國、中國及台灣。約13.9%的銷售來自其他國家，但該公司並未公布有多少營收來自中東地區。

英國《金融時報》早先報導，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也加入搶購輝達AI晶片行列。其中沙烏地阿拉伯已購買至少3000片H100晶片，而阿拉伯聯合大公國則已獲得數千片輝達晶片。而這兩個國家與中國的關係越來越緊密，令美國擔心這些國家會轉賣給中國。

美國過去5年逐漸減少對中國相關晶片、太陽能電池板以及各種消費品的進口依賴，但《紐約時報》報導，美國想「脫鉤」中國並不容易。報導指出，有越來越多的證據顯示，中國企業正把其他國家當成中轉站，將部分或大部分仍在中國製造的商品運往美國。

而最新研究也發現，雖然全球貿易格局已重新調整，但美國的供應鏈仍高度依賴中國的生產，只不過沒那麼直接而已。