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刺激房市大解方 廣東推進「認房不認貸」

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸為刺激經濟及房市，近期推出「認房不認貸」，藉此鼓勵民眾多貸款，並刺激房市發展。圖為福建正興建的新房。 中新網
大陸為刺激經濟及房市，近期推出「認房不認貸」，藉此鼓勵民眾多貸款，並刺激房市發展。圖為福建正興建的新房。 中新網

【文．邢雲】

為刺激經濟發展，大陸各部門使出渾身解數救經濟，包括房市在內。中共3部門上月底聯合發出《優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》後，廣東一線城市包括廣州、深圳開出第一槍，近日陸續推動「認房不認貸」，預料對房市將帶來刺激效應。

中共城鄉住房建設部上月25日宣布推出「認房不認貸」政策，大幅放寬優惠利率標準，挹注房市發展。 取材央視網
中共城鄉住房建設部上月25日宣布推出「認房不認貸」政策，大幅放寬優惠利率標準，挹注房市發展。 取材央視網

和台灣一樣，大陸前幾年為抑制房價，對購買「第二間」以上房屋者祭出拉高利息、貸款利率要求，只要曾辦過「住房貸款」一律以「二套房」看待。但為因應不景氣，振興樓市，8月25日，大陸住房城鄉建設部、人民銀行、金融監管總局3部門聯合印發通知，明確提出「認房不認貸」政策。

過去大陸一線城市如北京、上海，民眾向銀行申請購屋貸款時，嚴格執行「認房又認貸」，不僅看購房家庭名下是否有房，還要看購房家庭是否有貸款記錄，一旦有房或有貸款記錄，都被認定為「二套房」，首付比例、貸款利率隨即被推高，意味購房門檻升高。3部門聯合通知顯示，「認房不認貸」作為政策工具，納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。

從發布迄今一周，包括杭州、鄭州、天津、成都等數十城市已落實該項政策，8月底迄今，廣東一線城市也開始動起來。8月30日上午，廣州市府辦公廳發布《關於優化我市個人住房貸款住房套數認定標准的通知》，在廣東一線城市「拔頭籌」，打響「認房不認貸」政策第一槍。31日晚8時，深圳官宣執行「認房不認貸」，如今繼兩大城市後，中山、惠州、東莞、江門等粵港澳大灣區大城，也相繼宣布。

惠州及東莞市府辦公室在通知中說，包括借款人、配偶及未成年子女的居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。此外廈門市發改委也發布相關通知，提出實施首套房貸款「認房不用認貸」政策。

專家分析，實施「認房不認貸」將降低家庭購房門檻，刺激購房需求，其中對三類人群最友善，一是有改善性換房需求的置換家庭，可大幅降低成本；二是新市民，對曾在外地貸款購買過住房，現因工作遷移、在當地無房的新市民，也可減少購房壓力；三是有些家庭雖已貸款購買過住房，但其後將住房賣掉，名下並無住房者，「認房不認貸 」 也符合其購房需求和實際。

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